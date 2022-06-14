UEFA Uluslar Liginde A Milliler 4'te 4 yaptı

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup dördüncü maçında konuk ettiği Litvanya'yı 2-0 yendi ve namağlup liderliğini sürdürdü.

Gürsel Aksel Stadı'nda oynanan mücadelede Türkiye'nin golleri 37. dakikada Kaan Ayhan ve 54. dakikada penaltıdan Hakan Çalhanoğlu'ndan geldi.

Cengiz Ünder 80. dakikada bir penaltı vuruşundan yararlanamadı.

SERİ 4 MAÇA ÇIKTI

A Milliler bu sonuçla galibiyet serisini 4 maça çıkardı ve 12 puanla liderliğini sürdürdü.

Türkiye, gruptaki ilk maçında Faroe Adaları'nı 4-0, ikinci karşılaşmasında deplasmanda Litvanya'yı 6-0 ve son mücadelesinde Lüksemburg'u 2-0 yenmişti.

İLK 11'DE 5 DEĞİŞİKLİK

A Milli Futbol Takımı, son oynadıkları Lüksemburg maçına göre ilk 11'de 5 değişik isimle mücadele etti.

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, son oynanan Lüksemburg maçına göre kaleci Uğurcan Çakır, Merih Demiral, Doğukan Sinik, Dorukhan Toköz ve Orkun Kökçü'nün yerine Altay Bayındır, Kaan Ayhan, Kerem Aktürkoğlu, Salih Özcan ve Serdar Dursun'u sahaya sürdü.