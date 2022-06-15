15 Haziran 2022'den önemli gündem başlıkları
15 Haziran 2022'den önemli gündem başlıkları.
1- AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katılacak.
(TBMM/12.00)
2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, AK Parti Giresun Milletvekili Sabri Öztürk'ün "Ülkemden Renkler" adlı resim sergisinin açılışını yapacak, TRT Balkan Dijital Haber Platformu'nun tanıtım programına iştirak edecek.
(TBMM/11.00/Ankara/19.00)
3- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Harikalar Diyarı Turkuaz Gösteri Salonu'nda kanaat önderleriyle bir araya gelecek.
(Ankara 10.00)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, İsviçre'de, "Kadınlara Yönelik Ayrımcılığın Önlenmesi Komitesinin" Türkiye raporunun değerlendirildiği kapanış oturumuna katılacak.
(Cenevre)
2- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, NATO Parlamenter Asamblesi Politik Komite ve Orta Doğu Komitesi heyeti onuruna verilecek öğle yemeğine iştirak edecek.
(İstanbul/13.00)
3- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener; CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı partilerinin genel merkezlerinde ziyaret edecek.
(Ankara/14.30/16.00/17.30)
4- CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, partisinin İl Başkanlığında basın toplantısı düzenleyecek.
(Muğla/11.00)
5- TBMM'den
- İYİ Parti TBMM Grup Toplantısı gerçekleştirilecek.
- Genel Kurulda, sağlık çalışanlarının mali haklarının iyileştirilmesini öngören kanun teklifi görüşülecek.
- Adalet Komisyonunda, sosyal medya ve internet haberciliğine ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifinin görüşmelerine devam edilecek.
- Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonunda, Endüstri Bölgeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ele alınacak.
- KİT Komisyonu; İstanbul Olimpiyat Oyunları Hazırlık ve Düzenleme Kurulu Başkanlığı, TÜBİTAK Marmara Teknokent AŞ, Karadeniz Bakır İşletmesi, TÜRKSAT Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme AŞ'nin hesaplarını incelemek üzere toplanacak.
(TBMM/10.30/14.00/14.30/14.00/14.30/15.30/16.30/17.00)
EKONOMİ FİNANS
1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İstanbul Üniversitesi Rektörlük binasında "TÜBİTAK Sosyal Bilimler Ansiklopedisi" tanıtım programına iştirak edecek.
(İstanbul/10.00)
2- Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Azerbaycan - Türkiye stratejik müttefiklik ilişkileri kapsamındaki "Kafkasya Bölgesinde Barış ve İstikrar" konulu uluslararası konferansa katılacak.
(Bakü)
3- Türkiye İstatistik Kurumu, mayıs ayı konut satış istatistiklerini, tarım ürünleri üretici fiyat endeksi verilerini ve nisan ayı ücretli çalışan istatistiklerini yayımlayacak.
(Ankara/10.00)
4- ABD Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak.
(Washington/21.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İrlanda Dışişleri ve Savunma Bakanı Simon Coveney ve Norveç Dışişleri Bakanı Anniken Huitfeldt ile ortak basın toplantısı düzenleyecek.
(Ankara)
2- NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO Savunma Bakanları Toplantısı öncesinde basın toplantısı gerçekleştirecek.
(Brüksel)
GÜNCEL
1- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Grand Ankara Oteli'nde TRT Balkan Dijital Haber Platformu tanıtım programına katılacak.
(Ankara/19.00)
SPOR
1- UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. eleme turu kuraları çekilecek; Fenerbahçe'nin rakibi belli olacak.
(Nyon/13.00)
2- UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 2. eleme turu kura çekimi gerçekleştirilecek, İttifak Holding Konyaspor ve Medipol Başakşehir'in muhtemel rakipleri belirlenecek.
(Nyon/14.00)Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız