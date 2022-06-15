Meteoroloji 7 il için kuvvetli yağış ve sel baskını uyarısı yaptı

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, (Kırklareli ile İstanbul'un Avrupa Yakası hariç) Marmara bölgesi, Güney ve İç Ege, Akdeniz, Batı ve Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Çankırı ve Eskişehir çevreleri ile Ankara'nın kuzey ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Rize, Artvin, Bayburt, Erzincan, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile yağış alan yerlerde yağış anında kuvvetli (40-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

YEREL KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI : Yağışların; Rize, Artvin, Bayburt, Erzincan, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar vb) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.