Cübbeli Ahmet Hoca da tartışmaya katıldı: MİT'in yüzde 70'i onlarla uğraşıyor

İRAN ve İsrail arasında yaşanan istihbarat savaşı Türkiye'ye de yansıdı. Söz konusu tartışmalara kamuoyunda 'Cübbeli Ahmet Hoca' olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü de katıldı.

Cübbeli Ahmet Hoca, Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) yüzde 70'inin İran ajanlarıyla mücadele ettiğini iddia ederek İran'a ateş püskürdü. İran'ın Suriye'yi ve Lübnan'ı ele geçirdiğini aktaran Cübbeli Ahmet Hoca, Yemen'deki savaşın sorumlusunun da İran olduğunu öne sürdü.