Antalya'da turistleri taşıyan otobüs kaza yaptı, ölü ve çok sayıda yaralı var

Antalya'nın Korkuteli ilçesi ile Fethiye karayolunda turistleri taşıyan tur otobüsünün yan yatması sonucu meydana gelen feci kazada, 1 turist öldü, 22 kişi de hastanelik oldu.

Kaza, saat 18.30 sıralarında Korkuteli Fethiye karayolunda meydana geldi. Denizli'den, Antalya'ya doğru giden tur otobüsü Karaman mevkisinde devrildi.

1 ÖLÜ, 22 DE YARALI VAR

Kazada 5 farklı ülkeden turist olarak geldiği belirlenen 20 yolcudan biri olay yerinde hayatını kaybetti, 2'si rehber, 1 şoför yaralandı. İhbarla bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla özel hastane ve Korkuteli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme devam ediyor.