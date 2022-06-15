Sabiha Gökçen'de Konstantinapolis rezaleti!

Türkiye'nin uluslararası arenadaki resmi adının "Turkey"den "Türkiye'ye" çevrilmesinin ardından sürpriz bir adım daha geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ülkenin en kıymetli markası olan Türk Hava Yollarının ismini de Türkçe yazılacağını duyurdu. Erdoğan "Artık Turkey yok, Türkiye var. Bundan sonra uçaklarımızın gövdesine Turkish Airlines yerine Türkiye Hava Yolları yazacağız" dedi.

Türkçe harekatı sürerken, Türkiye'nin en büyük ikinci havalimanı İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda skandala imza atıldı. Havalimanını kullanan ziyaretçiler için İstanbul'u tanıtım uygulaması hazırlandı. Yolcular, QR kod okutarak şehrin önemli tarihi ve turistik mekanlarını hakkında bilgi sahibi oluyor. Ne var ki dün basın toplantısıyla duyurusu yapılan cep telefonu uygulamasında "İstanbul" yerine Bizans dönemi ismi kullanılarak "Konstantinapolis" yazıldı. Seyahat ve teknoloji girişimi HeyTripster'ın kurucusu Kübra Sarıyer Beşer tarafından lanse edilen uygulamada "Konstantinopolis"in yazılması "Yunan kafası uygulamada" yorumlarına sebep oldu.

CEVAP VEREMEDİLER

Yetkililer, niçin böyle bir tercihte bulunulduğu yönündeki sorulara cevap veremedi. Daha sonra ısrarımız üzerine şirketten yapılan açıklamada programı yazan kişinin yabancı olduğu ifade edildi. Bu sefer de "Yüz binlerce turistin indireceği böylesi önemli bir program neden kontrol edilmedi?" sorusu akıllara geldi. Uygulama için tasarlanan haritada da Konstantinopolis yazması dikkatlerden kaçmadı.

22 MİLYON YOLCU

Türkiye'nin en önemli markalarından biri olan Sabiha Gökçen'den 49 farklı ülkede 149 destinasyona 44 hava yolu sefer yapıyor. Geçen yıl havalimanını 22 milyondan fazla yolcu kullandı. Rakam bu yılın ilk yarısında 12 milyonu buldu. İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı Yönetim Kurulu Üyesi Mohammad Nazli Abdul Aziz sehayat yelpazesini geliştireceklerini bu çerçevede ISG Recommends uygulamasını tasarlattıklarını söyledi. Aziz "Her gezgin Türk misafirperverliğini hissedecek" dedi. Uygulamanın sahibi Kübra Sarıyer Beşer de "Günlük gezi planları üzerinden bir şehri yerlisinin gözüyle dolaşmaya imkan sağladıklarını" söyledi. Ancak, uygulamada hiçbir İstanbullunun kullanmadığı "Konstantinopolis" ismine yer verildi.

YUNAN AĞZI