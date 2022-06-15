Sondajlarla tersine beyin göçü başladı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'nin enerji sektöründe attığı adımları ve gelecek planları hakkında soruları cevapladı. Özellikle sondaj ve arama konusunda önemli işlere imza attıklarını söyleyen Dönmez "2017'de Fatih Sondaj Gemisi geldiğinde bizimdi, ama içeride onu işletecek hemen hemen bir elin parmaklarını geçmeyecek sayıda personelimiz vardı. Şimdi bu gemilerde çalışanların oranına baktığımızda üçte ikiyi rahatlıkla geçtik. Buradaki arkadaşlarımızın bir kısmını biz yurt dışından transfer ettik, yani beyin göçünü tersine çevirdik. Onlar da böyle bir projede çalışmaktan herhalde mutlu olacaklar ki buraya geldiler. Aslında belli fedakarlıkları da göstererek Türkiye'de çalışmaya başladılar. Şu anda da gayet mutlu, uyumlu bir ekibimiz var" diye konuştu.

BAŞKA ÜLKE 10 YILDA BİTİREMEZDİ

Karadeniz gazı ile ilgili çalışmaların tüm hızıyla sürdüğünü söyleyen Dönmez "İnşallah 2023'ün ilk çeyreğinde de bu gazı milletimizle buluşturacağız. Bize eleştiride bulunanlar utanır mı bilmiyorum. Ama biz gece gündüz çalışıyoruz" dedi. Karadeniz'de üretilen gazın çok daha ekonomik olacağını da ifade eden Dönmez "Dolayısıyla bu maliyetlerdeki uygunluk hem vatandaşı memnun edecek hem de devletimizi. Başka bir ifadeyle hem vatandaşımız kazanacak hem devletimiz kazanmış olacak. Burada seri değil eş zamanlı götürüyoruz birçok işi. Birisi bittikten sonra birisi başlayacak olsa, herhalde bu projeyi 8-10 yılda bitiremezsiniz. Dünyada derin denizde bu ölçekte yapılan işler arasında baktığımızda herhalde en zor sahalardan birisi" dedi.

HEM KONUTLAR HEM SANAYİ KULLANACAK

Türkiye'nin enerjide dışa bağımlı olduğunu söyleyen Bakan Dönmez "Şu anda biz maalesef doğalgazda yüzde 99 dışa bağımlı bir ülkeyiz, dolayısıyla bu bağımlılığımızı ciddi oranda azaltmış olacağız. Bu rakama yeni keşfedilecek sahalardan gelecek üretim bilgileri dahil değil, çünkü oralarda belki benzer birtakım rezervler de yakalayabiliriz, o zaman oturup konuştuğumuzda sadece konutlar değil, sanayinin de gazını bulduk diyeceğiz, ticari işletmelerin de gazını bulduk diyeceğiz" diye konuştu.

'ROL BELİRLEYEN ÜLKE OLDUK'

Rusya ile Avrupa arasında yaşanan enerji krizinde Türkiye'nin ön plana çıkacağını söyleyen Dönmez "TANAP, TürkAkımı, Doğu Akdeniz Gazı Avrupa'nın enerji tedariki için önemli projeler. Türkiye'nin üzerinden geçen ve değer kadar projeler. Örneğin Doğu Akdeniz'de çıkacak gaz, Türkiye üzerinden Avrupa'ya gidebilir ki en uygun maliyetli olan da bu. Enerjide bölgesinde rol belirleyen bir ülke haline geldik" dedi.