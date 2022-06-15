Adana'da suç örgütü operasyonunda 10 gözaltı
Adana'nın Yumurtalık ilçesinde suç örgütüne yönelik operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 15 Haziran 2022 09:37
Yumurtalık Cumhuriyet Başsavcılığınca, ilçede tehditle bazı kişilerin arazilerinin yağmalandığıyla ilgili iddialar üzerine soruşturma başlatıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, soruşturma kapsamında yaptığı araştırmayla 10 zanlının kimliğini tespit etti.
Ekipler, adreslere düzenlediği operasyonla 10 şüpheliyi "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "yağma" iddiasıyla gözaltına aldı.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız