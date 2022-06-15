Hilal Kaplan: Yargılanırsam yargılanayım, ecrini Allah'tan beklerim

Sabah gazetesi yazarı TRT Yönetim Kurulu üyesi Hilal Kaplan Haber Global'de Buket Aydın'ın konuğu oldu. Hilal Kaplan, Nagehan Alçı, Pelikan yapılanması, 'ilerde yargıya hesap vereceksin' tehditleriyle ilgili dikkat çeken açıklamalar yaptı.

Nagehan Alçı iktidara yakın gazeteci değil!

Aydın, programda "'Hükümete yakın gazeteciler parlamenter sisteme dönülsün' dedi. Hatta benim programımda Nagehan Alçı ve Rasim Ozan Kütahyalı. İçerde de bir fikir ayrılığı mı var sorusu akla geliyor. Yok ama siz ne düşünüyorsunuz?" diye sordu. Kaplan, soruya "Nagehan Alçı hükümete yakın bir gazeteci değil. Erdoğan rejimi diyen bir gazeteciden bahsediyorsunuz" diye yanıt verdi.

Pelikan yapılanması tartışması

AK Parti içerisinde yer aldığı ileri sürülen ve 'Pelikancılar' olarak bilinen oluşuma ve tartışmalara ilişkin de Kaplan, şunları söyledi: "Haksızlığa uğradığımı düşünüyorum. Bir iftiradır. Daha önce çektiğim videoda madem öyle bana dava açın dedim. Ancak açan olmadı ben açtım. Neden sineye çekmek zorundayım ki bu iftiraları. Haysiyeti için yaşayan insanlarız. İftara atanların bir bedel ödemesi gerekir."

İlerde yargılanırsam yargılanayım, ecrini Allah'tan beklerim

'İlerde yargılanacaksınız" diyenlere cevap veren Hilal kaplan, "Yargılanırsak da yargılanırız yani. Sıkıntı yok. Çünkü bu dünya gerçek değil. Yargılanırsak da ecrini Allah'tan bekleriz, şehit olursak da ecrini Allah'tan bekleriz" dedi.

Sosyal medya yasasını olumlu buluyorum

Tepkilere neden olan sosyal medya yasasına ilişkin de konuşan Kaplan, "Benzer yasalar Almanya'dan da geçti, Fransa'dan da geçti. O zaman sansür olmadı bunlar. Araştırma yapıldı yalan haberin en çok yapıldığı ülke Türkiye. Bunların önüne geçmek devletin sorumluluğu. O yüzden olumlu buluyorum sosyal medya yasasını" ifadelerini kullandı.