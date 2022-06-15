Brent petrolün varil fiyatı 121,62 dolar

Dün 125,19 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 121,17 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 09.38 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,37 artışla 121,62 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 119,33 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki yükselişte, arza ilişkin endişeler ve ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz kararı öncesindeki belirsizlikler etkili oldu.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) dün açıklanan aylık petrol piyasası raporunda, küresel petrol üretiminin mayısta bir önceki aya göre günlük 150 bin varil azalarak yaklaşık 98 milyon 750 bin varile gerilediğini bildirdi.

OPEC, küresel petrol talebine yönelik öngörüsünü de piyasalardaki belirsizliklere işaret ederek sabit tuttu.

Piyasalar ayrıca, Uluslararası Enerji Ajansının bugün açıklanacak petrol piyasası raporunu bekliyor.

Fed'in bugün açıklanacak para politikası kararları öncesinde ise her ne kadar para piyasalarında 75 baz puanlık faiz artışı fiyatlansa da Fed'in izleyebileceği farklı seçeneklerinin de olması yatırımcıları temkinli olmaya zorluyor.

Fed'in çok daha şahin bir duruş sergileme ihtimali ekonomi ve petrol talebine ilişkin endişeleri güçlendiriyor.

Öte yandan, Çin'de devam eden Kovid-19 salgını endişeleri ve kaldırılan kısıtlamaların yeniden uygulamaya konabileceğine yönelik beklentiler fiyatların yukarı yönlü hareketini kısıtlıyor.

Amerikan Petrol Enstitüsü öngörüsüne göre, ülkenin ticari ham petrol stokları geçen hafta bir önceki haftaya göre 736 bin varil arttı. Piyasa beklentisi, stokların yaklaşık 1 milyon 200 bin varil azalacağı yönündeydi.

Piyasalar, ABD Enerji Enformasyon İdaresinin bugün açıklayacağı resmi petrol stok verilerine odaklanıyor.

Brent petrolde teknik olarak 121,86 ile 123,01 dolar aralığının direnç, 120,71 ile 119,56 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.