Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 5,23 puan ve yüzde 0,21 değer kazanarak 2.514,14 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,01'lik sınırlı düşüş kaydederken, holding endeksi yüzde 0,47 arttı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,90'la bilişim, en fazla kaybettiren yüzde 0,29'la gayrimenkul yatırım ortaklığı oldu.

BIST 100 endeksi, dün dalgalı bir seyir izlemesinin ardından günü yüzde 0,5 azalışla 2.508,91 puandan tamamladı.

Analistler, bugün ABD Merkez Bankası'nın (Fed) açıklayacağı para politikası kararları öncesinde küresel pay piyasalarında karışık bir seyir izlendiğini söyledi.

Para piyasalarında 75 baz puanlık faiz artışı fiyatlansa da Fed'in izleyebileceği farklı seçeneklerin de bulunduğunu, bunun da piyasalarda fiyatlamaları zorlaştırdığını aktaran analistler, bugün yurt içinde konut satışları, yurt dışında ise Fed'in faiz kararının yanı sıra Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi ve dış ticaret istatistikleri ile ABD'de perakende satışlar verilerinin izleneceğini bildirdi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.480 ve 2.440 seviyelerinin destek, 2.560 puanın direnç olarak öne çıktığını ifade etti.