2022 TUS Yerleştirme sonuçları açıklandı
ÖSYM TUS yerleştirme sonuçlarının açıklandığını duyurdu.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 15 Haziran 2022 10:02
TUS: Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı
DUYURU
(15 Haziran 2022)
2022-TUS 1. Dönem Ek Yerleştirme Sonuçları Açıklandı
03 - 09 Haziran 2022 tarihleri arasında tercihleri alınan 2022 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2022-TUS 1. Dönem) Ek yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, ek yerleştirme sonuçlarına 15 Haziran 2022 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile erişebileceklerdir.
Adaylara saygıyla duyurulur.
ÖSYM BAŞKANLIĞI
2022-TUS
1. Dönem Ek Yerleştirme Sonuçları