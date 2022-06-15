Motorine büyük zam geliyor...

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

BENZİNDE İNDİRİM, MOTORİNE ZAM

Gece yarısı itibariyle, benzin fiyatlarında 97 kuruş indirim gerçekleşirken, değişiklik pompa fiyatlarına yansıdı. Motorinde ise 16 Haziran itibariyle 1 lira 27 kuruş zam bekleniyor.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; İstanbul'da motorin litre fiyatı 27,90 liradan satılıyor.Benzinin litresi ise ortalama 27,50 liradan satılıyor.

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