Erdal Beşikçioğlu açıkladı: Behzat Ç. geri dönüyor

Behzat Ç. dizisi, üçüncü defa seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor.

Oyuncu Erdal Beşikçioğlu, magazin muhabirlerine yaptığı açıklamada, "Ufak tefek yeni kadromuz da olacak. Bizi ikna etmek hiç zor değil. Yazılı bir metin içerisinde gördüğünüz zaman hikayeyi, o sizi etkiliyorsa bütün sanatçılar için yeterlidir" dedi.

Behzat Ç. ilk olarak 2010-2013 yılları arasında Star TV'de yayınlanmıştı. Ekrandan kaldırılan dizi 2019 yılında da BluTV'de yeni sezonuyla seyirciyle buluşmuştu. Dizinin yeni bölümleri yine Blu TV'de yayınlanacak.

Kaynak:Haber Global