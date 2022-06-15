Görevi başında şehit olmuştu, Emniyet Müdürünün ismi caddeye verildi

- Senegal'de görevi başında geçirdiği kalp krizi sonucu şehit olan Cumhurbaşkanlığı Koruma Dairesi Başkanlığı Özel Harekat Şube Müdürü Hayrettin Eren'in adı, Çankaya ilçesindeki bir caddeye verilecek.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) AK Parti Sincan Meclis Üyesi Nihat Yalçın, 23 Şubat'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı Senegal Stadı'nın açılış töreni sırasında, görevi başında kalp krizi geçirerek şehit olan Hayrettin Eren'in adının, bir caddeye verilmesi için ABB Meclisine önerge verdi.

İsimlendirme Komisyonunun uygun görüş bildirdiği önerge, ABB Meclisi haziran ayı son oturumunda, Eren'in isminin, Çankaya İlçesi Yaşamkent Mahallesi'ndeki 3296'ıncı caddeye verilmesi için oylamaya sunuldu.

Meclisteki bütün partilerin oy birliğiyle kabul edilen önerge ile Şehit Emniyet Müdürü "Hayrettin Eren"in adı, 3296'ncı caddeye verildi.

- "O başarılarıyla milletimizin gönlüne adını yazdırmış birisidir"

AK Parti Sincan Meclis Üyesi Nihat Yalçın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hayatı başarılarla dolu bir emniyet müdürünün hatırasının yaşatılması için önergeyi verdiğini söyledi.

Yalçın, Eren ile tanışmadığını ancak yaptığı kahramanlıklardan dolayı hayranlık duyduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Başbakanlık, terörle mücadele, özel harekat ve Cumhurbaşkanlığı gibi önemli görevlerde bulunan şehit emniyet müdürümüz Hayrettin Eren'e vefa borcumuzu bir vatandaş olarak ödemek istedik. Tabii ki müdürümüzün adı bir cadde ile ölümsüzleştirilemez. Çünkü o başarılarıyla milletimizin gönlüne adını yazdırmış birisidir. Ayrıca, ailesinin yaşadığı şehirde adının yaşatılmasından dolayı da mutluluk duyacağımız için böyle bir önerge verdim. Meclisimizden, Ankara'da müdürümüzün adının uygun bir yere verilmesi için yazılı talepte bulunduk. Arkadaşlar da dediler ki, Yaşamkent Mahallesi'nde uzunca büyük bir cadde var. Orası müdürümüzün hatırasının yaşatılması için çok uygun bir yer. Biz de kabul ettik. Rabbim, müdürümüzün mekanını cennet eylesin. Ailesine sabırlar versin."

- Hayrettin Eren'in öz geçmişi

Cumhurbaşkanlığı Koruma Dairesi Başkanlığı Özel Harekat Şube Müdürü Hayrettin Eren, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Senegal ziyaretinde, Senegal Stadı'nın açılış töreni sırasında 23 Şubat'ta kalp krizi geçirmiş, müdahaleye rağmen kurtarılamayan Eren burada şehit olmuştu.

Kayseri'nin Bünyan ilçesinde 10 Aralık 1968'de dünyaya gelen 3. Sınıf Emniyet Müdürü Eren, 1992'de Eskişehir Polis Okulundan mezun oldu. Şırnak Emniyet Müdürlüğü, Tokat Emniyet Müdürlüğü ve Siirt Emniyet Müdürlüğünde görev yapan Eren, 1999'da Komiser Yardımcılığı sınavını kazanarak kurs bitimi Tunceli Emniyet Müdürlüğüne atandı.

Hayrettin Eren, 1999-2001 arasında Özel Harekat Başkanlığında, 2001-2002'de Van Emniyet Müdürlüğünde, 2002-2006'da Özel Harekat Başkanlığında, 2006-2014 arasında Başbakanlık Koruma Daire Başkanlığında, 2014'ten itibaren de Cumhurbaşkanlığında Şube Müdürü olarak görev yaptı.

Meslek hayatı boyunca başarılı çalışmaları dolayısıyla çok sayıda maaş taltifi, başarı belgesi ve takdirnamesi bulunan Eren, evli ve 3 çocuk babasıydı.