Bakan Nebati: Bütçe fazla verdi, iyi performans sergileniyor

Twitter'dan açıklama yapan Nebati "2022 yılı Mayıs ayında 144 milyar TL bütçe fazlası, 161,9 milyar TL faiz dışı fazla verilmiştir. Böylece, yılın ilk beş aylık döneminde toplam bütçe fazlası 124,6 milyar TL'ye, faiz dışı fazla ise 246,5 milyar TL'ye ulaşmıştır" dedi. Türkiye'de merkezi Bütçe Mayıs ayında 144 milyar lira, 161.9 milyar lira da faiz dışı fazla verdi. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, bütçe gerçekleşmelerine ilişkin açıklama yaptı.

Bakan Nebati Türkiye'nin kamu maliyesi alanında birçok ülkeden önemli ölçüde daha iyi performans sergilediğini söyledi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, mayısta 144 milyar lira bütçe fazlası, 161,9 milyar lira faiz dışı fazla verildiğini bildirerek, "Öncü göstergeler kapsamında, gerek büyümedeki gerekse de bütçe gelirlerimizdeki olumlu seyir, bütçe açığının gayri safi yurt içi hasılaya (GSYH) oranla sene başında öngörülen yüzde 3,5 hedefine ulaşılacağını işaret etmektedir." ifadesini kullandı.

Bakan Nebati, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, mayıs ayı merkezi yönetim bütçe gerçekleşmelerini değerlendirdi.

Mayıs ayında 144 milyar lira bütçe fazlası, 161,9 milyar lira faiz dışı fazla verildiğine işaret eden Nebati, yılın ilk 5 aylık döneminde de bütçe fazlasının 124,6 milyar liraya, faiz dışı fazlanın ise 246,5 milyar liraya ulaştığına dikkati çekti.

- "Ciddi bir mali alan oluştu"

Nebati, bütçe gelirlerindeki olumlu performansın harcamalardaki ihtiyatlı duruşla desteklenmesi sonucunda, merkezi yönetim bütçesinin mali disiplinin önemli bir göstergesi olan faiz dışı fazla vererek ciddi bir mali alan oluşturduğunu belirtti.

Bakan Nebati, şunları kaydetti:

"Öncü göstergeler kapsamında, gerek büyümedeki gerekse de bütçe gelirlerimizdeki olumlu seyir, bütçe açığının GSYH'ye oranla sene başında öngörülen yüzde 3,5 hedefine ulaşılacağını işaret etmektedir. 2022 yılında ülkemiz, kamu maliyesinde birçok ülkeden önemli ölçüde daha iyi performans sergilemektedir."