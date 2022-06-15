2 kişilik seyahatler için uçak, 4 kişilik için araba daha uygun fiyatlı

Enygun.com, yolcuların 2022 yılı yaz sezonu için seyahat tercihlerini ve bu tercihlere göre en avantajlı seyahat alternatiflerini açıkladı.

Enygun'dan yapılan açıklamaya göre, şirket, yolcuların yaz sezonunda seyahat tercihlerinden yola çıkarak seyahat masrafları analizi yaptı.

Veriler hem otobüs hem de uçak bileti rezervasyonlarında artış yaşandığını ortaya koyuyor. Buna göre, uçak bileti rezervasyonlarında öne çıkan ilk beş destinasyon Antalya, Dalaman, Bodrum, İzmir ve Lefkoşa olurken, biletlerin en çok İstanbul çıkışlı olması dikkati çekiyor.

Öte yandan Enuygun'un açıklamış olduğu verilere göre seyahatlerin yüzde 86'sı yurt içi, yüzde 14'ü ise uluslararası uçuşlardan oluşuyor.

Enuygun.com üzerinden yapılan hesaplamalara göre İstanbul-Antalya arası 2 kişilik gidiş-dönüş uçak bileti masrafları ortalama 2 bin 779 TL. Enuygun.com'dan yapılan hesaplamalara göre, arabayla İstanbul'dan Bodrum'a gidiş-dönüş benzin, otoban ve köprü geçiş ücretleri eklenince ortalama 4 bin TL'yi buluyor.

Buna karşın İstanbul-Bodrum arası gidiş-dönüş 2 kişilik uçak bileti ortalama 2 bin 827 TL iken 2 kişilik gidiş-dönüş otobüs bileti ise 2 bin 120 TL tutarında. Bu hesaplamaya göre 2 kişi seyahat edecekler için en avantajlı seyahat alternatifleri otobüs ve uçak yolculuğu olurken, 4 kişilik bir aile için araç seyahati yapmak daha avantajlı oluyor.

- Haziran ayının ilk haftası otobüs biletine yoğun ilgi

Otobüs biletlerinde de 2021 yazına göre artış yaşanırken kıyı kesimlerine yoğun talep olduğu görülüyor. Enuygun.com tarafından yaz sezonu boyunca en çok otobüs bileti alınan ilk 5 destinasyon ise Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya ve Adana olarak açıklandı.

Seyahat severlerin satın alma eğilimleri göz önüne alındığında otobüs yolcularının yüzde 81'i tek başına seyahat etmeyi tercih ediyor. Ayrıca otobüs bileti özelinde en yüksek satışların haziranın ilk haftasında olduğu görülüyor.

- Oteller yeni sezona hazır

Yaz döneminde gerçekleştirilen otel rezervasyonlarının yüzde 58'i maksimum 2 günlük seyahatlerden oluşuyor. Bu durumda iş amaçlı seyahatler ya da hafta sonu tatilleri, yolcuların temel motivasyonu olarak göze çarpıyor.

Bu verilere paralel olarak en çok otel rezervasyonu yapılan şehirler arasında İstanbul, Antalya, Muğla, Ankara ve İzmir yer alıyor. Enuygun'dan yapılan otel rezervasyonlarına göre konukların yüzde 84'ünü yetişkin misafirler oluşturuyor.