Öğrenci affı düzenlemesi TBMM'ye geliyor

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti TBMM Grup toplantısında konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

Konuşmamın hemen başında tüm gençlerimize bir müjde vermek istiyorum. Bir süredir üzerinde çalıştığımız ve kamuoyunda öğrenci affı olarak bilinen teklifi, önümüzdeki günlerde Meclisimizin takdirine sunuyoruz.

Bu teklif, lisans, yüksek lisans, doktora seviyesindeki öğrencilerimizden eğitimlerini bırakmak mecburiyetinde kalanlara belirli şartlarda okullarına dönüş yolunu açıyoruz. Yükseköğrenimlerini tamamlamak isteyen gençlerimize yeni bir fırsat tanıyacak teklifin, şimdiden tüm öğrencilerimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.