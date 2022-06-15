'Babalar Günü hediyeleri için esnafları tercih edin'

Palandöken, yazılı açıklamasında, yaklaşan Babalar Günü dolayısıyla yapılan alışverişlere ilişkin çağrı yaptı.

Özel günlerde artan hediyelik satışlarda henüz beklenen seviyenin yakalanmadığına işaret eden Palandöken, "Esnafımızda her bütçeye ve her babanın zevkine uygun hediyeler mevcut. Evlatlar ve çevresindeki babaları mutlu etmek isteyenler, babaları sevindirmek için esnafımızı ziyaret etmeli." değerlendirmesinde bulundu.

Palandöken, esnaftan küçük de olsa hediye alınmasının babaları mutlu edeceğini bildirdi.

Özel günlerin esnaf için umut verici olduğunu vurgulayan Palandöken, şunları kaydetti:

"En ucuzundan pahalısına her bütçeye, her zevke uygun hediyeler için esnafımız tercih edilmeli. Baba olan esnafımız başta olmak üzere tüm baba ve baba adaylarımızın Babalar Günü'nü kutluyorum."