FETÖ üyeliğinden 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
Diyarbakır'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olmak suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 15 Haziran 2022 12:33
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından, arananların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürdürülüyor.
Bu kapsamda "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve aranan A.T'nin Ergani ilçesine geleceği bilgisi alındı.
Düzenlenen operasyonla yakalanan A.T, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız