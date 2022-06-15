Erdoğan'dan TÜSİAD'a tepki: Sen dış politikada bize ders veremezsin!

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti TBMM Grup toplantısında konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

Konuşmamın hemen başında tüm gençlerimize bir müjde vermek istiyorum. Bir süredir üzerinde çalıştığımız ve kamuoyunda öğrenci affı olarak bilinen teklifi, önümüzdeki günlerde Meclisimizin takdirine sunuyoruz.

Bu teklif, lisans, yüksek lisans, doktora seviyesindeki öğrencilerimizden eğitimlerini bırakmak mecburiyetinde kalanlara belirli şartlarda okullarına dönüş yolunu açıyoruz. Yükseköğrenimlerini tamamlamak isteyen gençlerimize yeni bir fırsat tanıyacak teklifin, şimdiden tüm öğrencilerimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.

YUNANİSTAN TARAFINDAN ÜLKEMİZE OYNANAN OYUNUN FARKINDAYIZ

Efes 2022 Tatbikatı vesilesiuyle gittiğimiz İzmir'de Ege'deki gelişmelerle ilgili mesajımızı muhataplarına ilettik. Birileri tarafından şımartılarak üzerimize salınan Yunanistan tarafından ülkemize oynanan oyunun farkındayız. Sorun Yunanistan'ın gönüllü figüranlığa soyunmasıdır. Onlar bu kafayla 3.30 yevmiyeye çalışmaktan öteye geçemeyeceklerdir.

Savunma sanayimizi dışa bağımlı hale getiren, 2. Dünya Savaşı sonraıs kurulan küresel yönetim sisteminde ülkemizin hak ettiği konumda yer alamasını sağlayamayan bu parti bize ders veremez. Kılıçdaroğlu 'CHP eski CHP değil' diyor. Millet bunların eskisinden ne hayır gördü ki yenisinden hayır beklesin. Kendi içlerindeki Rum, Yunan, FETÖ sevdalısı beşinci kol elemanlarını temizlesinler.

TÜSİAD'A SERT TEPKİ: BU GİDİŞİYLE DEVAM EDERSE BU İKTİDARIN KAPISINI HİÇ ÇALMASIN

NATO konusunda İsveç ve Finlandiya net adımlar atana kadar duruşumuzu değiştirmeyeceğiz. Ey TÜSİAD'ın başına gelen beyefendi; dış politikada bize ders veremezsin. Sen çıraksın, kalfa bile olamadın. Dün bir, bugün iki. Önce haddini bil. Bunlar da akıllarını başlarına almadıkları sürece iktidarın kapısından içeri giremezler. Biz İsveç, Finlandiya neden bunlara tavır alıyoruz. Sokaklarında terör örgütleri cirit atarken biz onlara kapılarımızı mı açacağız. Ey TÜSİAD siz onların yanında yer alabilirsiniz, biz şehitlerimizin kanını yerde bırakmayacağız. Bunu bilesiniz. Almanya'da caddelerde terör örgütleri yürüyüşler yapıyorlar. Sizden önce gelen ağa babalarınız da aynı kafadaydılar, görüyorum siz de aynı kafadasınız. TÜSİAD bu gidişiyle devam ederse bu iktidarın kapısını hiç çalmasın. Sizler aynı merkezden idare ediliyorsunuz. CHP.. Oradan neyi sufle ediyorlarsa siz de aynı şekilde konuşuyorsunuz. Bu kapı yerli ve milli duruş sergileyene açıktır, sergilemeyene kapalıdır.

TÜRK HAVA YOLLARI

Dünyada ülkemizin adını Turkey'den Türkiye'ye dönüştürme adımını başarıyla hayata geçirirken milli havayolumuz da uluslararası uçuşlarını Turkish Airlines değil Türk Hava Yolları ismiyle yapacaktır. Bu kadarı öküz altında buzağı arayanlara herhalde yeter.

2023 SEÇİMLERİNİ ZAFERLE NETİCELENDİRMELİYİZ

2023 seçimlerini zaferle neticelendirmeliyiz. Milletin 20 yıllık kazanımlarına sahip çıkacak, hem de 2053 vizyonumuzu güçlendirecek bir başarı kazanmış olacağız. 2023'ten sonra da 23 milyon üye hedefiyle daha çok çalışacağız. 2023 seçimleri için geri sayımın başladığını söyleyebiliriz. Muhalefet erken seçim lafları etmeyi sürdürüyorsa da seçim takvimi kendi mecrasında ilerliyor. Muhalefetin erken seçim falan istediği yok.

BİR MASA KURMUŞLAR AMA BURADAN ÇIKAN HİÇBİR KARAR MEVCUT DEĞİL

Sel felaketinde İzmir'in, İstanbul'un, Ankara'nın halini gördük. Hiçbir altyapı çalışması var mı? Biri Bodrum'da, biri Eskişehir'de seyahatte. Diğerinin nerede olduğu belli değil. Böyle garip bir yapı var. Bir masa kurmuşlar ama buradan çıkan hiçbir siyaset, karar, irade mevcut değil. Güya seçim tarihi belli olsa adayları hazır. Ama tarihi zaten belli olan seçimler için ortada aday yok. Adayını nasıl belirleyeceksiniz diye sorulduğunda önce oturma sırasında anlaşabilirsek biraraya geleceğiz diyorlar. Uzun aday listesi çıkaracak, her adayın artı ve eskilerini tespit edeceğiz diyorlar. İrtibat halinde olduğu yabancı büyükelçilere soracak, onların kararını, icazetini bekleyeceğiz diyorlar. Bu süreç içinde seçimi kaçırmazsak milletimizin huzuruna bir adayla çıkacağız diyorlar.

KILIÇDAROĞLU'NA TEKRAR SÖYLÜYORUM, YA ADAYLIĞINI AÇIKLA YA DA ADAYINI AÇIKLA

Neymiş şayet adaylarını bugünden ilan ederlerse bir sene içinde o isim yıpranabilirmiş. Bu nasıl aday ki millet tanıdıkça ondan soğuyor. Zaman geçtikçe irtibat ve zemin kaybediyor. Bu nasıl aday ki siyaset sahnesinde kaldıkça foyası dökülüyor. Bunun adı siyasi hokkabazlıktır, milleti kandırma gayretidir. Bunlar defolu ürün satan gözü açık tüccar misali el çabukluğu ile adaylarını sandıktan çıkarma peşindeler. Biz ise CHP'yi ve 6'lı masayı bu cendereden kurtarmaya çalışıyoruz. Kılıçdaroğlu'na tekrar söylüyorum, ya adaylığını açıkla ya da adayını açıkla. Bunu söylediğimden bu yana ortadan kayboldu. Her gün bir kurumun kapısına dayanıyor. 'Ya bana katılın ya önümden çekilin' diyerek kürsü yukruklayan bu zatın sesi birden kısılıverdi. Kürsüye çıkıp bir şeyler söylüyor ama sesinde çekingenliğin izini görmek mümkün. Birileri 'Biz kararımızı verene kadar otur oturduğun yerde' dediler. Bürokrasideyken batırdığı kurumların, her seçimde yenildiği partisinin son deminde efsane çıkış yapmaya hazırlanıyordu.

TUTTULAR BİR MEŞREP FİTNESİ ORTAYA ATTILAR. NEREDEN ÇIKTI BU?

Henüz 6'lı masanın adayı belli değilken tuttular bir meşrep fitnesi ortaya attılar. Nereden çıktı bu? AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak bu tehlikeli tartışmada duruşumuz nettir. Eski Türkiye'ye ait önyargıların artık Türk siyasetinde yeri yoktur. Biz senin meşrebinle ilgilenmiyoruz merak etme. Çık ortaya mert ol, adaylığını veya adayını açıkla. İktidarda olduğumuz müddetçe hiç kimse bu ülkenin vatandaşlarını ötekileştiremez.

DBP'Lİ VEKİLİN POLİSE YUMRUK ATMASI: SÜRATLE DOKUNULMAZLIĞI KALDIRILMALI

Milletimiz onlar hakkında nihai hükmünü Haziran 2023'te verecek. HDP'nin terör örgütü elebaşlarının eliyle geçtiğimiz günlerde yol açtığı rezalet görüntülerini de unutmadık. İstanbul Kadıköy'de işlenen rezaletin başrolünde yer alan sözde milletvekili, onun arkasında, yanında yer alan milletvekillerini, geçmişte hangi karanlık niyetlere alet olduğunu gayet iyi biliyoruz. Bu kadının dosyası çok kabarık. 60 küsür dosyada suç rayihası var. Kendisinden bu ihanetinin bedelinin hukuk önünde sorulmasının sonuna kadar takipçisi olacağız. Süratle dokunulmazlığının kaldırılıp, bu türlerinin bu kutlu çatı altında yer almalarının mümkün olmadığını AK Parti olarak bizler ortaya koyuyoruz. Meclis'in de üstüne düşeni yapacağına inanıyoruz.

ÖNEMLİ OLAN BU KÜRESEL DALGA DİNDİĞİNDE HANGİ KAZANIMLARA SAHİP OLACAĞIMIZ

Çiftçilerimizin tohum, mazot, gübre gibi girdilerindeki artışın farkındayız. Alım fiyatlarını yüksek tutmaya kadar pek çok önlem alıyoruz. Üretimin artarak sürmesi en başta gelen önceliğimizdir. Karadeniz'deki doğalgazı milli sisteme bağlamak için gece gündüz çalışıyoruz. Petrol fiyatlarındaki aşırı yükselmeye bağlı olarak pompa fiyatlarındaki artışlar gerçekten rahatsız edici düzeydedir. Petrol tüketiminin büyük bölümünü ithalatla karşılayan bir ülke olarak artıştan anında etkileniyoruz. Önemli olan bu küresel dalga dindiğinde hangi kazanımlara sahip olacağımızdır.

BUNLAR NE ZAVALLI YA

TÜSİAD'ın şu anda başındaki 'Büyüme her şey değildir' diyor. İhracat olmazsa, büyüme olmazsa sen ayakta duramazsın. Bütün bunlar CHP ağzı. Sadece ithalat öyle mi? İthalat seni batırır. İhracatı bir kenara koyacak olursa bu ülke zaten yürümez. diyorlar ki akademisyenlerin oalcak. Be zavallı, bizim yanımızda akademisyenlerin olmadığını sana kim söylüyor. Çalışanlarımız içinde de vekillerimiz arasında da akademisyenlerimiz var. Bundan sonra hangi akademisyenlerle çalışacağımızı sana sorarız, senin vereceğin isimlerle çalışırız. Bunlar ne zavallı ya.

Cari dengede yılın ilk dört ayında 37 milyar doların üzerinde fazladayız. Türkiye Ekonomi Programı'nın en başına istihdamı yerleştirmek öyle rastgele bir tercih değildir. İstihdamda bu çatıyı daha da yükseltmek ve hedefi yakalamak için yatırımı, üretimi, ihracatı teşvik ediyoruz. Son yayınlanan verilere göre sanayi üretimi yüzde 10.8 oranında arttırarak beklentiyi aştı. Dar gelirlilerin, ücretlilerin hayat pahalılığı sebebiyle refah kayıplarını telafi etmek için sürekli yeni programlar devreye alıyoruz. İnşallah Şubat, Mart'ta enflasyon önemli ölçüde gerileyeceği için attığımız adımları daha iyi görebileceğiz. Hiçbir insanımızın yokluğa mahkum olmaması için her türlü çabayı sergiliyoruz. Ülkemizdeki sorun işsizlik değil, mevcut gelirle daha az satın alma gücüne sahip olunmasıdır. Biz de buna odaklanıyoruz.