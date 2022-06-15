Yunanistan Başbakanı Miçotakis: (Erdoğan ile) buluşmalı ve konuşmalıyız

Miçotakis, Yunanistan devlet televizyonu ERT'e verdiği röportajda, Türkiye ile ilişkiler ve diğer dış politika konularına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Başbakanlığı süresince Türk-Yunan ilişkilerinde çok sayıda dalgalanmaya şahit olduğunu ifade eden Miçotakis, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile martta İstanbul'da yaptığı görüşme için, "Erdoğan ile görüşmem gerçekten iyi bir havada geçti. Ben de anlaştığımız gibi, gerginliği bir kenara bırakıp, iki ülke arasındaki pozitif gündeme odaklanabileceğimizi bekliyordum." şeklinde konuştu.

- "Türkiye ile paylaşamadığımız bir sorun olamaz"

Miçotakis, Türkiye ve Türk halkı ile kalıcı, iyi ve dostane komşuluk ilişkileri kurmayı dört gözle beklediğini belirterek "Türkiye ve Türkiye halkı ile bir sorunumuz olamaz." dedi.

Türkiye ile Yunanistan arasında sahada değil, söylemde büyük bir gerginlik olduğuna işaret eden Miçotakis, Yunan halkının ulusal meselelere ilişkin zor zamanlarda kenetlenmiş olacağını savundu.

Miçotakis, Erdoğan ile tekrar görüşme ihtimaline ilişkin "Tabiatıyla bir ara buluşacağız. Buluşmalı ve konuşmalıyız." ifadesini kullandı.

Rusya-Ukrayna Savaşı'na da değinen Miçotakis, "Yaşadığımız zamanın gereği, başka dönemlerin imparatorluk fantezilerinin konu edildiği yayılmacı bir revizyonizm karşısında nasıl cevap vereceğimizdir." diye konuştu.

Miçotakis, Ukrayna'ya silah göndermenin Yunanistan'ın savunma gücünü olumsuz etkilemeyeceğini ifade etti.