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Kaymakam çift hem evde hem de iş konusunda birbirlerine destek oluyor

Samsun'da Havza Kaymakamı Cengiz Nayman ile Asarcık Kaymakam Vekili Fatma Gül Nayman, mesailerinin dışındaki zamanlarda mutfaktan bahçe işlerine kadar dayanışma örneği sergiliyor

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 15 Haziran 2022 13:45
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Kaymakam çift hem evde hem de iş konusunda birbirlerine destek oluyor

- Samsun'un Havza Kaymakamı Cengiz Nayman ile Asarcık Kaymakam Vekili Fatma Gül Nayman, hem ev hayatı hem de iş konusunda birbirlerine destek olarak evliliklerini sürdürüyor.

Yaklaşık 10 ay önce hayatlarını birleştiren ve Havza'daki kaymakamlık konutunda yaşamaya başlayan Nayman çifti, çalışmalarıyla takdir topluyor.

Zamanlarının büyük bölümünü işte geçiren Nayman çifti, mesaiden arta kalan zamanlarda da mutfaktan bahçe işlerine kadar dayanışma örneği sergiliyor.

Kaymakamlık görevine 2015'te başlayan ve geçen yıl Havza ilçesine atanan Kaymakam Cengiz Nayman, AA muhabirine, hayatın her alanında birbirlerine destek olmaya çalıştıklarını söyledi.

Kaymakamlık görevinin sorumluluğunun farkında olduklarını belirten Nayman, "Elbette bir evde iki kaymakam olmanın zorlukları oluyor. Kaymakamlık dualı bir meslek, insanlara faydalı olduğunuzda mutluluk hissettiğiniz bir meslek. Biz de o mutlulukla zorlukları bertaraf etmeye çalışıyoruz. Bir çocuğun daha güzel eğitim almasını sağlamak, bir yaşlımızın tedavisiyle ilgilenmek, ilçeye bir yatırım gelmesine aracı olmak... Bunlar çok güzel duygular." ifadelerini kullandı.

Her iki ilçede yapılan projelerin vatandaş gözündeki etkisini tartışarak birbirlerine yardımcı olduklarını dile getiren Nayman, sonuçları güzel projeleri de birbiriyle paylaştıklarına işaret etti.

Birlikte çok vakit geçiremediklerini ancak bir arada bulundukları zamanların dayanışma içinde geçtiğini ifade eden Nayman, birbirlerine her konuda destek olduklarını vurguladı.

Boş vakitlerinin pek olmadığını söyleyen Nayman, şöyle konuştu:

"Küçük de olsa bir bahçemiz var, Kaymakam Hanım ile orada domates biber yetiştirerek mutlu oluyoruz. Kaymakam Hanım çok iyi bir satranç oyuncusu, beraber satranç oynarız. Mutfakta vakit geçirmeyi seven biriyim. Eşim yemeklerle uğraşırken ona yardım etmeyi severim. Sanat müziği dinlemeyi çok severiz. Günün belirli zamanını kitap okuyarak geçiriyoruz. Ortak geçirdiğimiz zaman az da olsa keyifli oluyor. İşlerin yoğunluğu ile aynı meslekten olmamız, ister istemez işi eve götürmemize sebep oluyor ama aynı meslek mensubu olduğumuz için sıkıcı bir hal almıyor."

Meslekte daha kıdemli olduğu için eşinin bazı konuları kendisine danıştığını belirten Nayman, "Aramızda rekabet hissini yaşamadık. Daha çok yardımlaştık ama ister istemez oluyordur. Bu bir hizmet yarışı." dedi.

- "Kaymakam Bey'in amiri olmak gibi bir hedefim var"

Asarcık Kaymakam Vekili Fatma Gül Nayman da çalışma programlarının yoğun olduğunu ancak zorlukları birlikte aştıklarını söyledi.

Asarcık Kaymakamlığına şubat ayında ilk görev yeri olarak atandığını belirten Nayman, eşinin meslekteki tecrübesinin işlerini kolaylaştırdığını, birçok konuda fikirlerine başvurduğunu anlattı.

Eşinin her konuda yanında durduğunu dile getiren Nayman, "Takıldığım noktalarda Kaymakam Bey'e danışıyorum. Bu şekilde daha doğru kararlar aldığımı düşünüyorum." diye konuştu.

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Asarcık'ta daha çok sosyal alanlarda projeler gerçekleştirdiklerini belirten Nayman, "Yaptığımız her şeyde birbirimize destek oluyoruz, her şeyi yardımlaşarak yapıyoruz. Benim yapamadığım yemekleri Kaymakam Bey yapar, Kaymakam Bey'in sevdiği yemekleri ben yaparım. Birlikte vakit geçirmekten mutluyuz." dedi.

Nayman, meslekte hedefleri olduğunu vurgulayarak, "Şu an Kaymakam Bey'in tecrübeleriyle öğreniyorum ama ileride onun görev yaptığı ilde vali olmayı istiyorum. Tecrübelerinin neticesini görsün istiyorum. Yani Kaymakam Bey'in amiri olmak gibi bir hedefim var." ifadelerini kullandı.

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