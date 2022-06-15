Erdoğan'dan Temmuz'da zam ve iyileştirme müjdesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Grup toplantısında konuştu.

Erdoğan Temmuz ayında yapılacak zam ve iyileştirmeler hakkında konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Temmuz ayında zam sinyali

Cumhurbaşkanı Erdoğan, çalışanlar ve emekliler için Temmuz ayında enflasyon farkı verileceğini, yılbaşında da kapsamlı ve rahatlatıcı adımlar atılacağını bildirdi.