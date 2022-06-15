Erdoğan'dan Temmuz'da zam ve iyileştirme müjdesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, çalışanlar ve emekliler için Temmuz ayında enflasyon farkı verileceğini, yılbaşında da kapsamlı ve rahatlatıcı adımlar atılacağını bildirdi.
Eklenme : 15 Haziran 2022 13:21
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Grup toplantısında konuştu.
Erdoğan Temmuz ayında yapılacak zam ve iyileştirmeler hakkında konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Temmuz ayında zam sinyali
Cumhurbaşkanı Erdoğan, çalışanlar ve emekliler için Temmuz ayında enflasyon farkı verileceğini, yılbaşında da kapsamlı ve rahatlatıcı adımlar atılacağını bildirdi.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız