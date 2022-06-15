NATO: PKK, Finlandiya ve İsveç tarafından da terör örgütü olarak tanımlanmıştır

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Finlandiya ve İsveç'in NATO üyelik başvurusundan sonra Türkiye'nin terör örgütü PKK ile ilgili meşru güvenlik endişelerini dile getirdiğini belirterek, iki ülkenin PKK'yı terör örgütü olarak tanımladığını ve Türkiye ile çalışmaya yönelik verdikleri mesajlardan memnuniyet duyduğunu bildirdi.

Stoltenberg, Brüksel'deki NATO karargahında bugün başlayacak ve iki gün sürecek NATO Savunma Bakanları Toplantısı öncesinde basın toplantısı düzenledi.

Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya üyelik başvurularını "tarihi karar" olarak değerlendiren Stoltenberg, Türkiye'nin bazı spesifik konularda güvenlik endişelerini ifade ettiğini hatırlatarak, şöyle devam etti:

"Türkiye'nin güvenlik endişeleri özellikle terörle mücadele konusunda. Türkiye'nin terör örgütü PKK ile ilgili endişeleri meşru endişelerdir. PKK, NATO müttefikleri, Avrupa Birliği, aynı zamanda Finlandiya ve İsveç tarafından bir terör örgütü olarak tanımlanmıştır. Oturup Türkiye'nin endişelerini ele almamız gerekir. Şu anda yaptığımız bu. Finlandiya ve İsveç'ten gelen harekete geçmeye ve güvenlik endişelerinin giderilmesi için Türkiye ile çalışmaya hazır olduklarına dair sinyalleri ve mesajları da memnuniyetle karşılıyorum."

Stoltenberg, bu meselenin kısa sürede çözülmesini istediğini belirterek, "Ancak bu ne zaman çözülür, söylemek zor." ifadesini kullandı.

Stoltenberg, konunun 29-30 Haziran'da İspanya'nın başkenti Madrid'de yapılacak NATO Zirvesi'nden önce hallolmasını istediklerini ancak bunu kesin olarak söylemenin mümkün olmayacağını dile getirdi.

- Türkiye'nin tahıl ihracı için çabaları

Stoltenberg, Ukrayna'nın tahılının dünya piyasalarına ihraç edilebilmesine yönelik çabalarla ilgili bir soruyu yanıtlarken, dünyada tahıl ve gıda fiyatlarındaki artışın Batılı ülkelerin Rusya'ya yaptırımlarından değil, Rusya'nın Ukrayna savaş açmasından kaynaklandığını belirtti.

Konunun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı son görüşmede gündeme geldiğini aktaran Stoltenberg, tahılın Karadeniz'den dünya piyasalarına ihraç edilebilmesi için Türkiye'nin bir anlaşma sağlamaya yönelik çabaları olduğunu hatırlattı.

Stoltenberg, "Türkiye'nin çabalarının sonuç vermesini ümit ediyorum ancak bunu söylemek için erken. NATO müttefiki Türkiye çabalarını sürdürüyor." dedi.

- Ukrayna'ya ağır silahlar ve uzun menzilli sistemler

NATO Savunma Bakanlarının bugün ve yarın Ukrayna'ya verilecek desteği de görüşeceğini aktaran Stoltenberg, bugün ABD öncülüğünde bazı ülkelerin katılımıyla savunma bakanları düzeyinde Ukrayna Temas Grubu Toplantısı'nın da yapılacağını kaydetti.

Bu akşamki çalışma yemeğine 30 NATO ülkesinin yanı sıra AB, İsveç, Finlandiya, Gürcistan ve Ukraynalı temsilcilerin katılacağını hatırlatan Stoltenberg, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov'un bilgilendirme yapacağını söyledi.

Ukrayna'ya bugüne kadar NATO ülkelerinin eşi görülmemiş askeri yardımlarda bulunduğunu ifade eden Stoltenberg, NATO müttefiklerinin Ukrayna'ya ilave destek konusunda açıklamalar yapacağını bildirdi.

Stoltenberg, "NATO müttefikleri, Ukrayna'nın (Rusya karşısında) üstün gelmesi için ağır silahlar ve uzun menzilli sistemler dahil askeri malzeme sağlamaya devam edecekler." dedi.

Stoltenberg ayrıca, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin NATO'nun Madrid Zirvesi'ne davet edildiğini, kişisel katılımından memnuniyet duyacaklarını ancak bu mümkün olmazsa liderlere videokonferans yoluyla sesleneceğini bildirdi.