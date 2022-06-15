Genç doktor evinde ölü bulundu

Denizli'de Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde uzmanlık okuyan ve aynı zamanda Halk Sağlığı Şube Müdürlüğünde görev yapan doktor Havva Kasal (31) evinde ölü bulundu.

Pamukkale ilçesi Zeytinköy Mahallesi'ndeki evde yaşayan Kasal'a ailesi ve arkadaşlarının ulaşamaması üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu.

Sağlık ve polis ekipleri, eve girdiklerinde doktorun cansız bedeniyle karşılaştı.

Evde yapılan incelemenin ardından Kasal'ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı.

Mesleğinde ilerlemek için eğitimine devam eden doktor Havva Kasal'ın ani ölüm haberi ailesi ve arkadaşlarını üzüntüye boğdu.

Kasal'ın uzmanlık eğitimine devam ettiği Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde düzenlenen törene hastane yönetimi ve personellerinin yanı sıra öğrenci arkadaşları da katıldı.

Törende, duygusal anlar yaşandı. Kasal'ın cenazesi Acıpayam ilçesi Yassıhöyük merkez camisine getirildi. Kasal'ın cenazesi burada kılınan cenaze namazının ardından aile mezarlığında toprağa verildi.