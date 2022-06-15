Emniyet, 2022 genel atamalarında ilişik kesme takvimini açıkladı.

Emniyetin 14 Haziran 2022 tarihli 25 numaralı genelgesine göre 2022 yılı genel atama dönemi ilişik kesme işlemleri takvimi belirlendi.

Buna göre;

Ataması yapılan tüm personelin ilişikleri,

15/06/2022 tarihinden itibaren görevi aksatmayacak şekilde kesilmeye başlanacak olup, 18/07/2022 tarihi itibariyle ataması yapılan tüm personelin ilişikleri kesilmiş olacaktır.

Diğer taraftan Emniyet Genel Müdürlüğü, eşi öğretmen olan veya başka kurum ve kuruluşlarda görev yapan personelin, eşleri tarafından kendi kurumlarına eşinin görevi nedeniyle atanma talebinde bulunması kaydıyla atama yeri belli oluncaya kadar isteği dışında ilişiği kesilmeyecek.

2022 Yılı Genel Atamaları çerçevesinde Başkomiser, Komiser, Komiser Yardımcısı, Kıdemli Başpolis Memuru, Başpolis Memuru ve Polis Memuru rütbelerindeki toplam 35874 personel, tayin edildikleri illerde göreve başlama yapacak.