Soylu: Son 5 yılda 335 bin kaçak göçmeni kendi ülkelerine gönderdik

Numan Kurtulmuş'tan 'asgari ücrete zam' açıklaması
Numan Kurtulmuş'tan 'asgari ücrete zam' açıklaması
Acı haberi MSB duyurdu, bir asker şehit oldu
Acı haberi MSB duyurdu, bir asker şehit oldu
Genç doktor evinde ölü bulundu
Genç doktor evinde ölü bulundu
KPSS 2022/8 yerleştirme sonuçları açıklandı
KPSS 2022/8 yerleştirme sonuçları açıklandı
Erdoğan'dan Temmuz'da zam ve iyileştirme müjdesi
Erdoğan'dan Temmuz'da zam ve iyileştirme müjdesi
Erdoğan'dan TÜSİAD'a tepki: Sen dış politikada bize ders veremezsin!
Erdoğan'dan TÜSİAD'a tepki: Sen dış politikada bize ders veremezsin!
Öğrenci affı düzenlemesi TBMM'ye geliyor
Öğrenci affı düzenlemesi TBMM'ye geliyor
Bakan Nebati: Bütçe fazla verdi, iyi performans sergileniyor
Bakan Nebati: Bütçe fazla verdi, iyi performans sergileniyor
Altının gram fiyatı 1.010 lira seviyesinden işlem görüyor
Altının gram fiyatı 1.010 lira seviyesinden işlem görüyor
Bilim Kurulu üyesi Alper Şener 'henüz erken' diyerek uyardı!
Bilim Kurulu üyesi Alper Şener 'henüz erken' diyerek uyardı!
Motorine büyük zam geliyor...
Motorine büyük zam geliyor...
2022 KPSS Lisans başvurusu yapamayanlar için son şans
2022 KPSS Lisans başvurusu yapamayanlar için son şans
Küresel piyasalar Fed'in faiz kararına odaklandı
Küresel piyasalar Fed'in faiz kararına odaklandı
Yönetmelik çıktı... Malpraktis davalarında tazminatı devlet üstleniyor
Yönetmelik çıktı... Malpraktis davalarında tazminatı devlet üstleniyor
Benzinde indirim pompaya yansıdı
Benzinde indirim pompaya yansıdı
Kira artış oranı yüzde 300'e ulaştı
Kira artış oranı yüzde 300'e ulaştı
3 üniversite 151 akademik personel alacak
3 üniversite 151 akademik personel alacak
Bakanlık önünde kendisini ambulansa kilitlemişti: Bakan Koca ile görüştü
Bakanlık önünde kendisini ambulansa kilitlemişti: Bakan Koca ile görüştü
'Hekimlerimiz dünyada benzeri olmayan bir güvenceye kavuştu'
'Hekimlerimiz dünyada benzeri olmayan bir güvenceye kavuştu'
Uzman çavuşu alkışlı protestoda yeni gelişme: 85 kişi ifade vermeye başladı
Uzman çavuşu alkışlı protestoda yeni gelişme: 85 kişi ifade vermeye başladı
TOKİ, 27 ilde 349 arsa satacak
TOKİ, 27 ilde 349 arsa satacak
Sel 15 ili vurdu! Ev ve iş yerlerini su bastı, hayat felç oldu
Sel 15 ili vurdu! Ev ve iş yerlerini su bastı, hayat felç oldu
İhbar üzerine harekete geçildi: e-Devlet şifresi isteyen yandı
İhbar üzerine harekete geçildi: e-Devlet şifresi isteyen yandı
Uzman ve başöğretmenlik eğitimi programı başvuru sonuçları açıklandı
Uzman ve başöğretmenlik eğitimi programı başvuru sonuçları açıklandı
Memur-Sen, Bakan Bilgin ile '3600'deki eksiklikleri' görüştü
Memur-Sen, Bakan Bilgin ile '3600'deki eksiklikleri' görüştü
SGK, kanser hastası doktora ilaç parasını faiziyle geri ödeyecek
SGK, kanser hastası doktora ilaç parasını faiziyle geri ödeyecek
Toyota'nın Adapazarı fabrikasında 'çip' molası
Toyota'nın Adapazarı fabrikasında 'çip' molası
Haziran ayının ilk haftalık Kovid-19 verileri açıklandı
Haziran ayının ilk haftalık Kovid-19 verileri açıklandı
Benzinde 97 kuruş indirim oldu
Benzinde 97 kuruş indirim oldu
Bilgi edinme başvuruları e-Devlet'ten alınmaya başladı
Bilgi edinme başvuruları e-Devlet'ten alınmaya başladı
Ana sayfaHaberler Siyasi

Soylu: Son 5 yılda 335 bin kaçak göçmeni kendi ülkelerine gönderdik

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, son 5 yılda 335 bin kaçak göçmeni kendi ülkelerine gönderdiklerini belirterek, "506 bin kişiyi gönüllü olarak geri gönderdik. Terke davet ettiğimiz 30 bin kişiyi de geri göndermiş olduk." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 15 Haziran 2022 15:13
Yazdır
Soylu: Son 5 yılda 335 bin kaçak göçmeni kendi ülkelerine gönderdik

Soylu, İstanbul 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğünden canlı bağlantıyla katıldığı Kanal D'deki "Neler Oluyor Hayatta" programında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bulundukları acil çağrı merkezinden Türkiye'de 81 tane olduğunu belirten Soylu, merkezde ortalama bir vardiyada 300'ü aşkın kişinin çalıştığını söyledi.

Soylu, çağrı merkezine sadece İstanbul'da bir günde 45-50 bin arası çağrı geldiğini, Türkiye'deki çağrı merkezlerine de günde yaklaşık 300 bin çağrı yapıldığını kaydetti.

Çağrı merkezinde, sağlıktan afete kadar, polisten jandarmaya, ormandan itfaiyeye, sahil güvenliğe kadar bir çok acil çağrı merkezinin toplandığını anlatan Soylu, İstanbul'daki çağrı merkezinde çalışan 1381 kişinin İstanbul'a 24 saat boyunca hizmet verdiklerini anlattı.

Soylu, çağrı merkezlerine Türkiye genelinde yüzde 65 civarında asılsız çağı yapıldığını, bunun da gerçekten hayati tehlikeyle karşı karşıya bulunan bir kişinin merkeze erişememesi anlamına geldiğini aktardı.

Türkiye'de 81 ilde Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi (GAMER) olduğunu bildiren Soylu, bu sisteme 112 ihbarlarının gittiğini, orada da olayların izlendiği üçüncü bir göz daha bulunduğunu ifade etti.

- DBP'li Aydeniz'in polise yumruklu saldırısı

Soylu, Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz'in polise yumruklu saldırısıyla ilgili soru üzerine, bir ay önce terör örgütü elebaşlarından Duran Kalkan'ın "Türkiye'nin her yerinden terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın tecrit edilmesini protesto etmek için Bursa Gemlik'e gideceksiniz" şeklinde bir talimat verdiğini söyledi. Soylu, şöyle devam etti:

"Bu milletvekili, sözde milletvekilleri, ben bunlara milletvekili denmesine de şiddetle reddediyorum. Bunlar milletvekili değil, bunlar PKK'nın militanı. Şu soruyu Türkiye bir kendine sorsun. Bunların milletvekili adayı olmasını kim belirledi? PKK. Bunlar PKK'nın dışında en ufak bir adım atamazlar. Şunlar için bir şey daha söylüyorum. Pervin Buldan'a, Murat Karayılan'ın gönderdiği bir kaset var. Bunlar esirler. Bunu da biz biliyoruz. Terör örgütünün esiri. Hem o ideolojiye sahipler ama kurtulmak isteseler de buradan kurtulamazlar. Türkiye'deki birtakım meseleleri HDP üzerinden görmek cehalettir, aymazlıktır ve ihanettir. Bunu çok net söylüyorum. Türkiye'deki Doğu ve Güneydoğu'da yaşananlar yıllarca Kürt kardeşlerimizin ve Doğu ve Güneydoğu'nun makus tahliliyle karşı karşıya kalmasını sağlayıp oradan bir etnik ayrıştırma oluşturmasının sebeplerini HDP üzerinden bugün çözüme kavuşturmaya çalışmak aymazlıktır, cehalettir."

Süleyman Soylu, Türkiye'nin sadece terörle mücadele etmediğini, aynı zamanda Doğu ve Güneydoğu'yu imar, ihya ve inşa ettiğini kaydetti.

Son 5 yılda 1100'ün üzerinde, aileleriyle temasa geçilerek dağdan ve sınırın öteki tarafından ikna ile getirilen, adalete teslim edilen terörist olduğunu vurgulayan Soylu, Diyarbakır annelerinin orada bulunmasının da umut verdiğini dile getirdi.

- "Buna ilgili muhalefet partilerinden bir tanesi siz ne yapıyorsunuz demiyor"

Almanya'da 2021 yılında açıklanan raporda, bu ülkede PKK'ya müzahir, PKK yanlısı 14 bin 500 terörist olduğunun değerlendirildiğini aktaran Soylu, bu raporda 17 milyon avro toplandığının belirtildiğini, kendilerinin de Avrupa'da toplanan paranın 50 milyon avro civarında olduğunu değerlendirdiklerini bildirdi.

Soylu, raporda yaklaşık son 6-7 yıldır 295 kişinin Almanya'dan dağa gittiğinin ifade edildiğini, bunların 50'sinin öldüğünü, 100'ünün geri geldiğini, diğerlerinin de orada kaldığının belirtildiğini anlattı.

KAPAT [X]

Amerika'nın terör örgütünün elebaşlarıyla görüştüğünü belirten Soylu, "Şimdi biz, herhangi bir terör örgütüne en ufak bir destek imasını dahi Türkiye'de yakalasalar, bizi çarmığa geren dünya, ayağa kalkar ve yapmadıkları kalmazdı. Resmen Amerika, Avrupa terörü destekliyor." diye konuştu.

Soylu, şunları kaydetti:

"Şunu yapıyorlar; Avrupa'da konuşlandırmışlar. Benim zafiyete düşmemi bekliyorlar. Evet içeride bitiriyorsunuz. Bütün işlere giriyorsunuz. Ama eğer Türkiye Cumhuriyeti Devleti zafiyete düşerse, Türkiye'de siyasi yönetim değişirse... Şimdi bakın polis üzerinden nara atmaya çalışanlar bir tek cümle söyleyin. Polise hakaret ediyorlar, yumruk atıyorlar. Ondan sonra köprünün üzerine çıkıp Gezi olaylarıyla ilgili pankart asınca polis 'Bu benim görevimdir. Sen kimsin' diyor. 'Ben milletvekiliyim. İstediğimi yaparım.' Böyle çirkin bir tavır içerisinde bulunuyor. Bununla ilgili muhalefet partilerinden bir tanesi 'Ya siz ne yapıyorsunuz, Niye edepsizlik ortaya koyuyorsunuz' demiyor. Amerika'nın hoşuna gidiyor, muhalefet partilerinin hoşuna gidiyor. Büyükelçilerin hoşuna gidiyor. PKK'nın hoşuna gidiyor. FETÖ'nün hoşuna gidiyor."

- "Şu ana kadar 13 tane canlı bomba DEAŞ'lı bulduk"

Bakan Soylu, HDK ve PKK operasyonları yaptıklarını anlatarak, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Türkiye'de şu ana kadar 13 tane canlı bomba DEAŞ'lı bulduk. Nereden bulduk? Çorum ve Kilis belgelerinden 70 bin sayfa DEAŞ belgesi çözdük. Yeni bunların hepsi. Yılbaşından bugüne kadar 22 tane FETÖ'nün güncel yapılanması operasyonu yaptık. Yani FETÖ'nün güncel yapılanmasının akademisyen operasyonu bunların içerisinde. Finans operasyonu, bunların içerisinde yeni öğretmen, öğrenci operasyonu. Bütün bunların tamamını gerçekleştirmeye çalıştık. Bitti mi? Hayır bitmedi. Yine bütün bunlarla beraber DKP/BÖG operasyonları yaptık, DHKPC... Bunların hepsi yeni. Bakın hepsi farklı terör örgütleri. Şu ana kadar 82'nin üzerinde eylem engelledik yılbaşından bugüne kadar. Bir tanesi patlasa, 10 kişi, 15 kişi hayatını kaybetse ne olur? Ha bunların her birisi bizim kendi içimizden üreyebildiği gibi, sınırlarımızın dışından gelen operasyonlarla da gerçekleşiyor."

"Avrupa" diye bir şey olmadığını ifade eden Soylu, "Amerika diye bir şey vardır. Avrupa, Amerika'nın vagonudur. Avrupa, Amerika'nın sosyal mecrasıdır. Yani Amerika yumuşak ilişkilerini kurmak istediği andan itibaren, teröristlerini depolamak istediği andan itibaren, yakın coğrafyalarından ulaşmak istediği andan itibaren, oralara ait finansal destek kurmak istediği andan itibaren Avrupa'yı kullanır. Bu kadar açık ve nettir. Avrupa denilen bir şey yoktur ve olamaz da. Amerika denilen bir şey var ve Amerika Avrupa'yı kendine bir vagon olarak görmektedir ve istediği gibi de kullanmaktadır. Onun için terör örgütlerini imal eden, terör örgütlerinin ambalajlanmasını da onların işlevi bittikten sonra onların orada hayatlarının devam etmesi görevini de Avrupa'ya vermiştir. Onun için Avrupa Amerika'nın vagonudur diyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Soylu, son beş yılda sadece 335 bin kaçak göçmeni kendi ülkelerine gönderdiklerini anlatarak şöyle devam etti:

"506 bin kişiyi gönüllü olarak geri gönderdik. Terke davet ettiğimiz 30 bin kişiyi de geri göndermiş olduk. Peki onlar kaç kişi üzerinden bu hesabı yapıyor. Türkiye bu konuda da büyük operasyon yapıyor. Türkiye bu konuda da büyük bir mücadele ortaya koyuyor. Avrupa'ya rağmen, Amerika'ya rağmen, içerideki yalanlara ve dezenformasyonlara rağmen. Şu anda hala bu vakitte her mesele üzerinden, göç üzerinden, terör üzerinden bir sürü yalanlar Türkiye'ye yeniden doğruymuş gibi inandırılmaya çalışılıyor. Diyor ki mesela 'Kilis'te Suriye nüfusu Türk nüfusundan fazla.', 'Hatay'da her doğan 4 çocuktan 3'ü Suriyeli diyor."

- "Suriyeliler huzur olduğu zaman kendi ülkelerine geri gidecekler"

Kilis nüfusunun 145 bin olduğunu belirten Soylu, burada toplam 109 bin 687 Suriyeli kaydı bulunduğunu, ancak 2 yıldan beri 18 bin 504 kişinin Kilis'te olmadığını tespit ettiklerini, Kilis'te bulunan Suriyeli nüfusunun böylece 91 bin 183 olduğunu dile getirdi.

Soylu, Hatay'da ise nüfusun 1 milyon 670 bin 712 olduğunu, Suriyeli nüfusun toplam nüfus içerisindeki oranının 18,14'üne karşılık geldiğini, bu konuda söylenenlerin hepsinin dezenformasyon olduğunu aktardı.

Eskiden 700 olan mahalle sayısını 1200'e çıkardıklarını belirten Soylu, tüm yabancı nüfus oranının bir mahallede yüzde 25 olması halinde, o mahalleye ikamet vermeyi kaldırdıklarını, şimdi de bu oranı yüzde 20'ye düşürdüklerini ifade etti.

Bu konuda politika olarak sonuç aldıklarını belirten Soylu, Fatih'teki yabancı sayısının bu şekilde 74 binden 50 bine düştüğünü anlattı.

Soylu, Suriyelilerin huzurlu olduğu zaman kendi ülkelerine geri gideceklerini kaydederek, "Huzur olan bölgeye bizim onları gönderdiklerimiz belli zaten bugün. Kendi bölgelerine gidiyorlar. Bunu sağlamak istemeyenler tezkereye Mecliste 'hayır' veriyor. Afrin'i, Cerablus'u, Tel Abyad'ı huzurlu hale getirme. Biz orayı huzur haline getirdik. Kendisi 2015-2016'da bir göç raporu yayınlıyor. Diyor ki 'Siz bunların hepsini vatandaş yapmalısınız' diyor. Bunu yayınlayan CHP. 'Siz bunlara haksızlık yapıyorsunuz' diyor. Bunları yayınlayan CHP ama bugün dönüyor." şeklinde konuştu.

Türkiye'nin gelecek nesillerine bırakabileceği en insani, en onurlu mirası bıraktığını ifade eden Soylu, insanları ölüme ve yokluğa terk edemeyeceklerini dile getirdi.

Bakan Soylu, bir soru üzerine subay ve astsubay alımlarının bir hafta, 10 güne kadar açıklanacağını, 3 bin 500 bekçi alımının da devam ettirildiğini söyledi.

Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız
Akşener'den gençlere uyarı: Öfkenize yenilmeyiniz
Akşener'den gençlere uyarı: Öfkenize yenilmeyiniz
CHP'den ihracı istenen Tanju Özcan'dan açıklama
CHP'den ihracı istenen Tanju Özcan'dan açıklama
Yunanistan Başbakanı Miçotakis: (Erdoğan ile) buluşmalı ve konuşmalıyız
Yunanistan Başbakanı Miçotakis: (Erdoğan ile) buluşmalı ve konuşmalıyız
Kılıçdaroğlu'ndan Kaftancıoğlu'nun parti üyeliğinin düşürülmesine ilişkin açıklama
Kılıçdaroğlu'ndan Kaftancıoğlu'nun parti üyeliğinin düşürülmesine ilişkin açıklama
Çavuşoğlu: Tahıl koridoru ile ilgili Rusya'dan cevap bekliyoruz
Çavuşoğlu: Tahıl koridoru ile ilgili Rusya'dan cevap bekliyoruz
Erdoğan'dan TÜSİAD'a tepki: Sen dış politikada bize ders veremezsin!
Erdoğan'dan TÜSİAD'a tepki: Sen dış politikada bize ders veremezsin!

Bu Habere Tepkiniz

Emniyet, 2022 genel atamalarında ilişik kesme takvimini açıkladı

Emniyet, 2022 genel atamalarında ilişik kesme takvimini açıkladı

Emniyet, 2022 genel atamalarında ilişik kesme takvimini açıkladı.
Proje okullarındaki öğretmenlerin ilk 4 yıl görev süreleri hangi tarihte dolacak?

Proje okullarındaki öğretmenlerin ilk 4 yıl görev süreleri hangi tarihte dolacak?

6 Temmuz 2018 tarihinden önce proje okullarında görev yapan öğretmenlerin görev süresinin hesabında hangi tarih esas alınacak?
Her ayın 15'inde Memurlara özel yüzde 15 sepette indirim

Her ayın 15'inde Memurlara özel yüzde 15 sepette indirim

https://www.kitapsec.com/Konu/Memurlara-Ozel-15-indirim.html
Yeniden atama şartını taşımayan öğretim üyesinin ilişiğinin kesilmesine onay!

Yeniden atama şartını taşımayan öğretim üyesinin ilişiğinin kesilmesine onay!

Danıştay Sekizinci Dairesi, üniversitenin yeniden atama kriterlerini taşımadığı tespit edilen adayın görev süresinin uzatılmayarak ilişiğinin kesilmesini hukuka uygun buldu!
Kurban bereketini yıl boyu yaşatıyosan hilal olsun Türkiye

Kurban bereketini yıl boyu yaşatıyosan hilal olsun Türkiye

https://www.kizilay.org.tr/Kurban/?utm_source=memurlar&utm_medium=bannerl&utm_campaign=kurban
Proje okuluna dönüştürülen okullardaki öğretmenlerin görev süresi nasıl hesaplanır?

Proje okuluna dönüştürülen okullardaki öğretmenlerin görev süresi nasıl hesaplanır?

Normal Anadolu lisesi, fen lisesi vb okul türünde olup proje okuluna dönüştürülen okullardaki öğretmenle ve yöneticilerin görev süresi nasıl hesaplanır?
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
Emniyet, 2022 yılı atama dönemi lojman müracaatlarını başlattı

Emniyet, 2022 yılı atama dönemi lojman müracaatlarını başlattı

2022 yılı atama döneminde lojman başvuruları bugün başlayarak 16.07.2022 tarihine kadar devam edecek
Kamu Denetçiliği Kurumu denetim ve inceleme yetkili defterdarlık uzmanlarını haklı buldu!

Kamu Denetçiliği Kurumu denetim ve inceleme yetkili defterdarlık uzmanlarını haklı buldu!

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK) Denetim ve inceleme yetkileri kaldırılan Defterdarlık Uzman ve Uzman Yardımcılarına muhasebe denetmeni kadrosuna geçiş hakkı verilmesi talebini haklı buldu.
Temyiz Kurulundan önemli toplu taşıma kartı kararı

Temyiz Kurulundan önemli toplu taşıma kartı kararı

Sayıştay Temyiz Kurulu, Belediyede görev yapan memur ve sözleşmeli personele mesaiye geliş ve gidişleri için nakdi yol masrafı ödenmesine ilişkin önemli bir karar verdi.
Öğretim Üyesi atamalarında Üniversite, adayın çalışmalarını etik yönden inceleyebilir mi?

Öğretim Üyesi atamalarında Üniversite, adayın çalışmalarını etik yönden inceleyebilir mi?

Kamu Denetçiliği Kurumu, öğretim üyesi kadrolarına başvuran adayların bilimsel eserlerinin etik yönünden ilgili yükseköğretim kurumları tarafından incelenmesinde sakınca bulunmadığına karar verdi.
Adana Büyükşehir Belediyesi 80 memur alacak

Adana Büyükşehir Belediyesi 80 memur alacak

Adana Büyükşehir Belediyesi 80 memur alacak. Son başvuru tarihi 22 Temmuz 2022.
Nagehan Alçı iktidara yakın bir gazeteci değil!

Nagehan Alçı iktidara yakın bir gazeteci değil!

Sabah gazetesi yazarı Hilal Kaplan, Habertürk gazetesi yazarı Nagehan Alçı'yı topa tuttu. 'Pelikan yapılanması' suçlamalarına da cevap veren Hilal Kaplan'ın "ilerde yargılanacaksınız' tehditlerie verdiği cevap ise "Yargılanırsak yargılanalım" oldu.
Siirt Belediyesi 50 memur alacak

Siirt Belediyesi 50 memur alacak

Siirt Belediyesi 25 zabıta memuru, 25 itfaiye eri alacak. Son başvuru tarihi 22 Temmuz 2022.
İşte ünlü oyuncunun gerçek mesleği!

İşte ünlü oyuncunun gerçek mesleği!

Masumlar Apartmanı'nda canlandırdığı Esra karakteriyle sevilen Esra Ruşan konuk olduğu bir programda asıl mesleğini açıkladı.