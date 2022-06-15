35 suçtan kaydı var: 10 yıl sonra parmak izinden yakalandı
35 ayrı suçtan kaydı bulunan ve 10 yıldır aranan hükümlü, İstanbul Havalimanı'nda yakalandı. Hükümlü, parmak izi uygulaması sayesinde gözaltına alındı.
Kaynak : TRT
Eklenme : 15 Haziran 2022 15:58
İstanbul Havalimanı şube polisi, uygulama sırasında şüpheli buldukları bir kişiye kimlik taraması yaptı.
Ercan Karagöz adına düzenlenen kimliğin sahte olduğu belirlendi. Yapılan parmak izi uygulamasında şüphelinin gerçek kimliği tespit edildi.
35 ayrı suçtan 10 yıldır aranıyordu. 2 yıl kesinleşmiş cezası olan şüpheli cezaevine gönderildiMemurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız