Balıkesir'de ekmek 4 lira oldu

Balıkesir Fırıncılar ve Unlu Mamuller İmalatçıları Esnaf Odası, artan girdi maliyetlerini gerekçe göstererek ekmekte fiyat ve gramaj güncellemesine gitti. 210 gramlık ekmeğin gramajı 200'e indirilirken, fiyatı da 4 lira olarak belirlendi. Yeni fiyatların bugün itibariyle geçerli olduğu duyuruldu.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan FIRINTAŞ'ta 300 gramlık ekmek 4 liradan satılıyor.