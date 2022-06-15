FETÖ firarisi eski yüzbaşı Manisa'da yakalandı

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde, "FETÖ Silahlı Terör Örgütü"ne üye olma suçundan hakkında Manisa ilamat ve İnfaz Bürosunun aranma kaydı bulunan M.T. (38), Manisa İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin istihbarat çalışmaları sonrası yakalandı. KHK ile görevinden ihraç edildiği öğrenilen eski yüzbaşı M.T'nin kesinleşmiş 7 yıl 6 aylık hapis cezası olduğu belirlendi. M.T. jandarma tarafından Çınarlıkuyu Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.