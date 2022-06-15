Yılmaz Erbek Apartmanı davasında 5 sanığa ceza

İzmir 9. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Mustafa Yılmaz, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Bazı tutuksuz sanıklar, avukatlar ile müştekiler ise salonda hazır bulundu.

Mahkeme başkanı, geçen celse bir sanık avukatının "reddi heyet" talebinin, üst mahkeme olan 10. Ağır Ceza Mahkemesince reddedildiğini bildirdi.

Arsa sahibi Mustafa Yılmaz, son savunmasında, binanın müteahhidinin kendisi olmadığını vurguladı.

Arsasına karşılık 13 daire ve dükkan aldığını, dairelerin bazılarını da sattığını anlatan Mustafa Yılmaz, "İnşaatta 13 daire haricinde hiçbir şeye karışmadım. Mal sahibi olarak binanın daha sağlam olması için mücadele ettim. Ben mal sahibi olarak olmayan şeyleri ispatlamaya çalıştım. Benim bir sorumluluğum yok ve beraatimi talep ediyorum." dedi.

Söz alan diğer sanıklar da son sözlerinde suçsuz olduklarını savunup beraatlerini istedi.

- 7 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası

Yargılama sonunda mahkeme heyeti, davanın tek tutuklu sanığı Mustafa Yılmaz'a 15 yıl hapis cezası verdi. Kararda Yılmaz'ın tutukluluk halinin devamına da hükmedildi.

İnşaat mühendisi Ali Özsoy'ya 10 yıl, yapı denetim şirketi yetkilileri Binay Bükey ve Eşref Pervis Toğulga ile fenni mesul Nurettin Bozdoğan'a 7'şer yıl 6 ay hapis cezaları verildi. Mahkeme heyeti, bu sanıkların tutuklanmasına ise hükmetmedi.

Mahkeme heyeti, yüksek jeoloji mühendisi A.D, kooperatif üyesi A.Y, yapının fenni mesulü olarak görevlendirilen E.İ, binanın kat karşılığı yapımını üstlenen kooperatifin de başkanlığını yapan K.K, kooperatif yöneticisi Z.Y. ile zemin etüdü raporunda imzası bulunan inşaat mühendisi P.U'nun beraatine hükmetti.

- Davanın geçmişi

İzmir'de 30 Ekim 2020'deki depremde alt katı çöken Yılmaz Erbek Apartmanı B Blok'ta 11 kişi hayatını kaybetmiş, 11 kişi yaralanmıştı.

Şüphelilerden kamu görevlisi olanların dosyaları ayrılmış, "bilinçli taksirle birden fazla insanın ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 11 zanlı hakkında, İzmir 9. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açılmıştı.

Binada dükkanların da bulunduğu bazı yapıların sahibi Mustafa Yılmaz dışındaki sanıklar, yargılama sürecinde tahliye edilmişti.

Apartmanda dükkanların bulunduğu bölümde kolonların kesildiği iddia edilmiş ancak yargılama sürecinde hazırlanan bilirkişi raporlarında ise hiçbir kolonda donatı kesilmesi izine rastlanmadığı bildirilmişti.

Davada bir öncesi celsede sanık avukatı, "reddi heyet" talebinde bulunulmuş, bir üst mahkeme olan 10. Ağır Ceza Mahkemesi talebi reddetmişti.