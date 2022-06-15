Bakan Bozdağ: Ergani savcısı tedavi gördüğü hastanede vefat etti
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Ergani Cumhuriyet Savcımız Abdullah Başaran'ın tedavi gördüğü hastanede vefat ettiğini duyurdu.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 15 Haziran 2022 23:05
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı;
"Tedavi gördüğü hastanede vefat eden Ergani Cumhuriyet Savcımız Abdullah Başaran'a Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı ve sabır diliyorum.
Rabbim,merhameti ve mağfireti ile muamele eylesin.
Mekanı cennet,makamı ali olsun,inşallah."
Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız
Tedavi gördüğü hastanede vefat eden Ergani Cumhuriyet Savcımız Abdullah Başarana Allahtan rahmet, ailesine başsağlığı ve sabır diliyorum.Bekir Bozdağ (@bybekirbozdag) June 15, 2022
Rabbim,merhameti ve mağfireti ile muamele eylesin.
Mekanı cennet,makamı ali olsun,inşallah.