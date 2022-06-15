Bakan Bozdağ: Ergani savcısı tedavi gördüğü hastanede vefat etti

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı;

"Tedavi gördüğü hastanede vefat eden Ergani Cumhuriyet Savcımız Abdullah Başaran'a Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı ve sabır diliyorum.

Rabbim,merhameti ve mağfireti ile muamele eylesin.

Mekanı cennet,makamı ali olsun,inşallah."



Tedavi gördüğü hastanede vefat eden Ergani Cumhuriyet Savcımız Abdullah Başarana Allahtan rahmet, ailesine başsağlığı ve sabır diliyorum.



Rabbim,merhameti ve mağfireti ile muamele eylesin.



Mekanı cennet,makamı ali olsun,inşallah.