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16 Haziran 2022'den önemli gündem başlıkları

16 Haziran 2022'den önemli gündem başlıkları.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 16 Haziran 2022 00:02
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16 Haziran 2022'den önemli gündem başlıkları

1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kamu Denetçiliği Kurumu tarafından hazırlanan "Ege Denizi'ndeki Geri İtmeler ve Boğulan İnsan Hakları Özel Raporu"nun Kamuoyuna Duyurulması programına katılacak.

(TBMM/11.00)

2- Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Türk Demokrasi Vakfı; Yeniden" başlıklı toplantıya iştirak edecek.

(Ankara/10.30)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Hakimler ve Savcılar Kurulu Konferans Salonu'nda düzenlenecek Adli Yargı Hakimleri ve Cumhuriyet Savcılarının Kura Töreni'ne katılacak.

(Ankara/11.00)

2- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Macera ve Doğa Parkı Vialand Parkur Açılış Töreni"ne iştirak edecek.

(İstanbul/11.00)

3- TBMM'den

- Genel Kurulda, sağlık çalışanlarının mali haklarının iyileştirilmesini öngören kanun teklifi üzerinde görüşmeler devam edecek.

- KİT Komisyonunda, Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıklarının hesapları görüşülecek.

(TBMM/14.00/11.00)

EKONOMİ FİNANS

KAPAT [X]

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 14. Elektrik Dağıtım Şirketleri Sektör Değerlendirme Toplantısı'na katılacak.

(Ankara/10.00)

2- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye Makine Federasyonu tarafından Fairmont Quasar Hotel İstanbul'da düzenlenecek "Makine Zirvesi 2022" etkinliğine iştirak edecek.

(İstanbul/09.30)

3- Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Wyndham Levent İstanbul Otel'de gerçekleştirilecek "D-8 Yatırım Forumu"na katılacak.

(İstanbul/11.00)

4- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türkiye-Gana Karma Ekonomik Komisyon Toplantısı'na iştirak edecek.

(Ankara/11.00)

5- TCMB, nisan ayına ilişkin özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu rakamlarını, konut fiyat endeksini, mayıs ayına ilişkin uluslararası rezervler ve döviz likiditesi ile haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00/14.30)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Başbakan Ana Brnabic ve Meclis Başkanı Ivica Dacic tarafından kabul edilecek. Çavuşoğlu, Sırp mevkidaşı Nikola Selakovic ile görüşmesinin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek.

(Belgrad)

2- NATO Savunma Bakanları Toplantısı düzenlenecek. Toplantıda Türkiye'yi Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar temsil edecek.

(Brüksel)

3- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "MIPAA+20" Raporu'nun ve BM AEK Bölgesi'nde Yaşlanmaya İlişkin Madrid Uluslararası Eylem Planı'nın Uygulanmasına İlişkin BM AEK Sentez Raporu'nun Lansmanı'na katılacak.

(Roma)

SPOR

1- Türkiye Futbol Federasyonu Olağanüstü Seçimli ve Olağan Genel Kurul Toplantısı yapılacak.

(Ankara/10.00)

2- A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin Brezilya'da düzenlenen 2. hafta mücadelesinde ilk maçına ev sahibi ekip karşısında çıkacak.

(Brasilia/03.00)

3- Misli.com Türkiye Basketbol Ligi play-off final serisinin üçüncü maçında Beysu Konyaspor Basketbol ile Samsunspor, Selçuklu Belediyesi Spor Salonu'nda karşılaşacak.

(Konya/18.00)

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