Trafik kazasında ölen gencin Afganlar tarafından öldürüldüğü yalanı yayıldı

Bazı partilerin öncülük ettiği ırkçı provokasyon hız kesmiyor. İstanbul Ataşehir'de 15 yaşındaki S.Ç.'nin hayatını kaybettiği kazanın ardından bir mahalleyi ayaklandıran iddiaların asılsız olduğu çıktı. 15 yaşındaki S.Ç. 11 Haziran gecesi Yeni Sahra Mahallesi'nde bir otomobilin altında kalarak can verdi. Acı olaydan tazeliğini korurken provokasyon için düğmeye basıldı. S.Ç.'nin Afgan asıllı 2 kişinin saldırısına uğradığı ve saldırılardan kaçarken aracın altında kalarak can verdiği iddia edildi.

YİNE AYNI İSİM SAHNEDE

Kısa sürede yayılan iddianın ardından mahalleli sokağa dökülerek sokaklarda göçmen arayışına başladı, 'mahallede mülteci istemiyoruz' sloganları atıldı. Irkçı propagandaya öncülük eden Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ da sosyal medya hesabından "Sözde insancıl özde Türk düşmanları" ifadelerini kullandı. Bu söylem ardından da daha da yaygınlık kazanarak CHP'ye yakın yayın organlarına da yayıldı.

KAVGAYA TUTUŞTULAR

Ancak soruşturmada olayın iddia edildiği gibi olmadığı ortaya çıktı. Edinilen bilgiye göre S.Ç ve bazıları suç kaydı olan 4 arkadaşı, E-5 karayolu kenarındaki çimlerin üzerinde oturan Afgan asıllı 2 kağıt toplayıcısının yanına gitti. Bir süre sonra S.Ç. ve arkadaşları 2 Afgan'ın üzerine yürüdü. Onlar da karşılık verince kavga çıktı. Bu sırada kaçmak isteyen S.Ç. yoldan geçen aracın altında kalarak can verdi. Olayın ardından yayılan ırkçı söylemlerden sonra da olaylar daha da büyüdü.

2 EVİ KUNDAKLATTI

Olaydan 1 gün sonra, Ataşehir Sütçü Yolu Caddesi ve Çimen Sokak üzerinde bulunan trafik ışıklarında araç camları silen göçmenlerin kaldığı 2 metruk bina gece saatlerinde kundaklandı. İçerisinde göçmenler varken kundaklanan binalardaki eşyalarda yağmalanarak çalındı. Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmalarda göçmenlerin kaldığı binaları kundaklayan şüpheliler C.K., Ö.K., O.U. ve S.C.C. yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler 2 binayı kundakladıklarını ve bir televizyon alıp kaçtıklarını ve televizyonu 60 liraya sattıklarını da itiraf etti. Olayın ardın kavgaya karışan Afganistanlılardan biri taksirle adam öldürme suçundan tutuklanırken, Afganların binalarını kundaklayıp yağmalayan 4 şüpheli hakkında işlem yapıldı.