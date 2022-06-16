Sanal ticarette tekelleşmenin önüne geçilecek

Külliye'de yapılan e-Ticaret zirvesinden tekelleşmeye "dur" kararı çıktı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın e-Ticaret sektörü temsilcileriyle bir araya geldiği toplantıda, e-Ticaret yasa taslağı yeniden şekillendirilecek. Büyük firmaların çok fazla reklam vererek haksız rekabet etmesinin önüne geçilecek.

Toplantıya Fuat Oktay'ın yanı sıra Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy katıldı. Bakanlarla birlikte toplantıda Trendyol, Hepsiburada, Yemek Sepeti, PttAVM, Çiçek Sepeti, Getir gibi e-Ticaret sektörünün önde gelen firmalarının temsilcileri de hazır bulundu. Edinilen bilgiye göre Oktay, sektör temsilcilerine yönelik yaptığı konuşmada, amaçlarının adil ve iyi işleyen bir e-Ticaret ekosistemini oluşturmak olduğunu söyledi. Bunun için haksız rekabetin önüne geçilmesi gerektiğini vurgulayan Oktay, satıcı haklarının güvence altına alınmasını istediklerini belirtti.

PASTANIN YÜZDE 70'İ ÇİNLİ

Toplantıda, sektörde yüzde 85'i Çinli Alibaba'ya ait olan Trendyol'un pazarın yüzde 70'ine hakim olduğu ve bu durumun sektörde tekelleşmeye yol açtığı yorumları da yapıldı. Alınan kararların da bu ve benzeri rahatsızlıktan yola çıkarak haksız rekabetin önlenmesine yönelik olduğu öğrenildi.

Toplantıda alınan kararlara göre, e-Ticaret yasa taslağı yeniden şekillendirilecek. E-ticaret firmalarına reklam sınırı getirilecek. Büyük firmaların çok fazla reklam vererek haksız rekabet etmesinin önüne geçilecek. Bu kapsamda, yıllık 30 milyar TL ve altında ciro yapan firmalar cirosunun yüzde 2'si kadar reklam harcaması yapabilecek. Ancak, cirosu 30 milyar TL'yi aşan firmalar cirosunun binde 3'ü kadar reklam harcaması imkanı olacak. Bunun yanı sıra, belirli büyüklükteki firmalar, lisans almak zorunda kalacak. Firmalara cirolarına göre reklam sınırı uygulanacak. Bünyesinde kargo hizmeti veren e-Ticaret firmalarına da haksız rekabetin önlenmesi amacıyla kargo firmasını bünyesinden ayırma zorunluluğu gelecek.

KARGO BİRİMLERİ AYRILACAK

Diğer yandan, bünyesinde kargo hizmeti vererek taşımacılık ve e-Ticaret sektöründe haksız rekabete neden olan firmaların da önüne geçilecek. Yeni yasa ile e-Ticaret firmalarına bünyesindeki kargo firmasını ayırma zorunluluğu getirilecek. E-ticaret sektöründe faaliyet gösteren ve yıllık cirosu 10 milyar TL'nin üzerinde olan firmalara bedeli karşılığında lisans alma zorunluluğu da geliyor.