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Kaftancıoğlu'nun yerine geçecek 3 isim!

YARGITAY tarafından CHP üyeliği düşürülen Canan Kaftancıoğlu fiili olarak CHP'nin İstanbul İl Başkanlığı görevini sürdürecek. Kaftancıoğlu'nun yerine resmiyette İl Başkanı olacak 3 isim gündeme geldi. İşte o isimler: İl başkanvekili Hale Özcömert Coşkun, Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş ve Fatih İlçe Başkanı Soner Özimer

Eklenme : 16 Haziran 2022 08:37
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Kaftancıoğlu'nun yerine geçecek 3 isim!

Cumhuriyet Halk Partisi, 4 yıl 11 aylık hapis cezasının kesinleşmesinin ardından Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın parti üyeliğini düşürdüğü İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun "fiili" olarak başkanlık görevini sürdürmesi kararı aldı. CHP, Kaftancıoğlu'nun üyeliğinin düşürülmesine karşı hukuki itiraz yollarını kullanmaya hazırlanırken, resmi işlemlerde imza yetkisini kullanacak olan il başkanı ataması da yapacak. BBC Türkçe'nin haberine göre, CHP kulislerinde, bu görev için İl Başkanvekili Hale Özcömert Coşkun'un adı ön plana çıktı.

Kaftancıoğlu için yargıda formül aranıyor

CHP'de hukukçular, Kaftancıoğlu'nun üyeliğinin düşürülmesine yönelik itiraz için incelemeleri sürdürüyor. Bu konuda Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru dahil her türlü seçeneğin gündemde olduğu belirtiliyor. CHP'nin itirazının temel gerekçesi olarak Türk Ceza Yasası'nda Kaftancıoğlu'na yönelik siyasi yasağın gerekçesi gösterilen "parti tüzel kişiliğini temsil edemeyeceği" hükmü gösteriliyor.

CHP'nin 'tüzel kişilik' savunması

CHP'liler, Genel Başkan, Parti Meclisi, Merkez Yönetim Kurulu'nun (MYK), yani parti genel merkez yönetiminin tüzel kişilik niteliğinde olduğunu; il başkanının tüzel kişi sıfatını taşımadığını savunuyor. Bu nedenle bazı CHP yöneticileri, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın parti üyeliğini düşürmesine karşın, yasal bir yaptırımı olmadığı gerekçesiyle bu görevini sürdürebileceğini ileri sürüyor.

Enis Berberoğlu örneği var

Ancak bazı hukukçu milletvekilleri de, Anayasa Mahkemesi (AYM) kararıyla İstanbul Milletvekili sıfatını yeniden kazanan Enis Berberoğlu kararını örnek gösteriyorlar. Berberoğlu'nun, AYM kararı öncesinde hüküm giydiğinde siyasi yasaklı hale geldiği ve parti üyeliğinin düşürüldüğüne işaret edilerek, ancak yeniden yargılama sonucunda milletvekilliğinin iade edilmesi ile yasak kararının kalktığı ve partisine dönebildiğine dikkat çekiliyor.

"İşi şansa bırakamayız"

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Kaftancıoğlu ile ilgili tartışmalı yargı kararına karşın "işi şansa bırakmayacağı", bu çerçevede de önümüzdeki günlerde il başkanlığı için atama yapılacağı belirtiliyor. CHP tüzüğüne göre il başkanı ile il yönetimi ayrı ayrı seçildiği için, başkanlığın boş kalması halinde, il yönetimi görevine devam edebiliyor. İl başkanlığında boşalma olması halinde, il yönetim kurulu kendi içerisinden oybirliğiyle yeni başkan seçebildiği gibi, dışarıdan da başka birinin atanmasına olanak sağlanıyor. Üçüncü seçenek olarak ise MYK' da alınacak karar doğrultusunda Genel Başkan'ın, kongreye götürmek üzere başkan atama yetkisi bulunuyor.

Üç isim öne çıktı

CHP kaynakları, il başkanlığına yasal zorunluluk nedeniyle atama yapılacağını, seçim sürecine girildiği bir süreçte partide bir "kongre tartışması" yaşanmasının tercih edilmeyeceğini ifade ediyorlar.

CHP kulislerinden yansıyan bilgilere göre il başkanlığı için, il başkanvekili Hale Özcömert Coşkun'un adı ön plana çıktı. Kaftancıoğlu'nun, kadın ve yakın çalışma arkadaşı olması nedeniyle Coşkun'dan yana tercih koyabileceği ifade ediliyor. Kulislerde konuşulan diğer isimler ise Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş ile Fatih İlçe Başkanı Soner Özimer.

Kulislerde, Kılıçdaroğlu'nun önümüzdeki seçimlerin kritik önemde olması nedeniyle, Kaftancıoğlu gibi sahada aktif çalışacak, deneyimli bir ismi de tercih edebileceği konuşuluyor.

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