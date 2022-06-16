12 eski kaymakam ve vali yardımcısı daha FETÖ'den tutuklandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından FETÖ'nün mülki idare yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 42 eski mülki idare amiri hakkında gözaltı kararı verilirken, 55 eski mülki idare amirinin emniyete müracaat etmeleri tebliğ edildi. Haklarında gözaltı kararı verilen 42 eski mülki idare amirinin büfe, bakkal, market gibi halka açık işyerlerinde bulunan kontörlü sabit hatlar ile operasyonel hatlar üzerinden sivil imamlar ile iletişim sağladıkları tespit edildi. Bugüne kadar yürütülen soruşturmalarda örgüt mensubu olduklarına dair haklarında ifadeler de bulunduğu belirlenen mülki idare amirlerinin tamamının daha önceden görevden ilişiği kesildiği, bir kısmı hakkında da soruşturma ve kovuşturma yürütüldüğü, yeni deliller elde edildiği öğrenildi.

2 ŞÜPHELİ İTİRAFÇI OLDU

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda yakalanan 38 şüpheli savcılık sorgusunun ardından sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Şüphelilerden 9'u tutuklanırken, 14'üne adli kontrol, 8 şüpheliye de ev hapsi verildi. Şüphelilerden 2'sinin ise itirafçı olduğu öğrenildi.

12 KAYMAKAM VE VALİ YARDIMCISI DAHA TUTUKLANDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılğı Terör Suçları Soruşturma Bürosu adli kontrol ve ev hapsi verilen şüphelilerin tutuklanması için üst mahkemeye itiraz da bulundu. Yapılan itiraz üzerine yeniden mahkemeye sevk edilen12 kişi tutuklanırken, 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Dilhan Dumanoğlu