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İnternete yüklemekten başka bir şey yapmıyorlar! Emlakçı komisyonları düşürülmeli

Sabah Gazetesi köşe yazarlarından Mevlüt Tezel, bugünkü köşesinde, emlakçılara ödenen komisyonun yüksek olduğunu belirtti.

Kaynak : Sabah
Eklenme : 16 Haziran 2022 09:27
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İnternete yüklemekten başka bir şey yapmıyorlar! Emlakçı komisyonları düşürülmeli

Tezel'in yazısının ilgili kısmı:

Emlakçıların aldığı komisyonla ilgili düzensizliği gidermek için yüzde 3 komisyon sınırı açıklandığında "Bu bile fazla, emlakçı yüzde 3'ü hem satıcıdan hem de alıcıdan alıyor" diye yazmıştım. Elbette ev alımı ciddiye bindiğinde pazarlık da kızışıyor ve genelde emlak komisyonu yüzde 2'ye düşüyor. Tabii her iki taraftan alındığı için yüzde 4 oluyor! Ama Türkiye'de genelde satıcı "Ben emlakçı komisyonuna, tapu masrafına karışmam" diyor. Böyle olunca emlakçı, satıcının yüzde 2 komisyonunu da alıcıya yüklüyor. Bir de evin fiyatına pazarlık payı koyuyor! Yani emlak sitelerinde gördüğünüz ilanlarda minimum yüzde 4 komisyon, +tapu masrafı, +yüzde 15-20 pazarlık payı var.

Örneğin 1 milyona alacağınız bir ev için, eğer mal sahibi masraflara karışmıyorsa sadece emlakçıya 40 bin lira ve ayrıca tapu masraflarını ödüyorsunuz. İnternet çağında yaşıyoruz; satın alınacak evi zaten internetten buluyoruz. Evrak işleriyle uğraşmak da eskisi gibi zor değil, çoğunu internetten hallediyorsunuz. Kiralamada ise sadece hazır sözleşmeye imza atılıyor! Tüm bu aşamalarda emlakçı, konutun fotoğrafını ve bilgilerini internete yüklemek ve en son aşamada konutu müşteriye göstermekten başka ne yapıyor? Elbette işini dürüst ve makul fiyat politikasıyla yapan emlakçılar da var ama emlakçıların çoğunluğu az emekle iyi paralar kazanıyor. Bazen bir satıştan bir yıllık memur maaşından daha çok kazanıyorlar!

Emlak komisyonunun genelde müşteriden alınması da bir diğer adaletsizlik.

Emlakçıların büyük komisyon ücretleri, ev fiyatlarını ekstra yükseltiyor. Emlakçıların komisyon yüzdesi düşürülmeli!

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