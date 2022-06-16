43 ilde 'Dümen' operasyonu: 226 gözaltı, 268 kişi ifadeye davet edildi

12 eski kaymakam ve vali yardımcısı daha FETÖ'den tutuklandı
12 eski kaymakam ve vali yardımcısı daha FETÖ'den tutuklandı
BRITA ile su masrafınızda ayda 200 TL tasarruf edin!
BRITA ile su masrafınızda ayda 200 TL tasarruf edin!
Sponsorlu İçerik
Asgari ücrete ara zam formülü! İşte üzerinde çalışılan maddeler
Asgari ücrete ara zam formülü! İşte üzerinde çalışılan maddeler
Ev sahipleri sözleşmeleri 2 Temmuz'a öteliyor
Ev sahipleri sözleşmeleri 2 Temmuz'a öteliyor
Hablemitoğlu suikastı soruşturmasında 4 emekli astsubay serbest
Hablemitoğlu suikastı soruşturmasında 4 emekli astsubay serbest
Sağlık çalışanlarının mali haklarının iyileştirilmesi Genel Kurul'da
Sağlık çalışanlarının mali haklarının iyileştirilmesi Genel Kurul'da
2 Kamu kurumu 700 personel almak için ilana çıktı
2 Kamu kurumu 700 personel almak için ilana çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2023'ü alacağız tereddüt yok
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2023'ü alacağız tereddüt yok
İş dünyası asgari ücret artışına hazır
İş dünyası asgari ücret artışına hazır
Kaymakam çift hem evde hem de işte birbirlerine destek oluyor
Kaymakam çift hem evde hem de işte birbirlerine destek oluyor
Bakan Bozdağ: Ergani savcısı tedavi gördüğü hastanede vefat etti
Bakan Bozdağ: Ergani savcısı tedavi gördüğü hastanede vefat etti
189 kişilik yolcu uçağında tek başına seyahat etti
189 kişilik yolcu uçağında tek başına seyahat etti
FED yeniden faiz artırdı
FED yeniden faiz artırdı
Geri itmeyi inkar eden Yunan vekilleri, Bakan Soylu'nun önerisi susturdu
Geri itmeyi inkar eden Yunan vekilleri, Bakan Soylu'nun önerisi susturdu
ASELSAN, mühendis ve çalışanlarını kendi lisesinde yetiştiriyor
ASELSAN, mühendis ve çalışanlarını kendi lisesinde yetiştiriyor
Başhekimlikten 'kendini ambulansa kilitleyen şoför' açıklaması
Başhekimlikten 'kendini ambulansa kilitleyen şoför' açıklaması
THY'nin ismi değişiyor! Marka tescil için başvuru yapıldı
THY'nin ismi değişiyor! Marka tescil için başvuru yapıldı
Erdoğan'dan 'enerji fiyatları' paylaşımı: Vatandaşları korumak için ciddi tedbirler aldık
Erdoğan'dan 'enerji fiyatları' paylaşımı: Vatandaşları korumak için ciddi tedbirler aldık
TBB Başkanı Çakar: Kredilerin tahsilatı konusunda hiç bir sorun yok
TBB Başkanı Çakar: Kredilerin tahsilatı konusunda hiç bir sorun yok
Tahıl krizinin çözümü için 'kırmızı hat' kuruldu
Tahıl krizinin çözümü için 'kırmızı hat' kuruldu
Motorine zam! Litresi 30 TL'ye dayandı
Motorine zam! Litresi 30 TL'ye dayandı
Konut satışlarında ocak-mayıs rekoru kırıldı
Konut satışlarında ocak-mayıs rekoru kırıldı
Numan Kurtulmuş'tan 'asgari ücrete zam' açıklaması
Numan Kurtulmuş'tan 'asgari ücrete zam' açıklaması
Genç doktor evinde ölü bulundu
Genç doktor evinde ölü bulundu
KPSS 2022/8 yerleştirme sonuçları açıklandı
KPSS 2022/8 yerleştirme sonuçları açıklandı
Erdoğan'dan Temmuz'da zam ve iyileştirme müjdesi
Erdoğan'dan Temmuz'da zam ve iyileştirme müjdesi
Erdoğan'dan TÜSİAD'a tepki: Sen dış politikada bize ders veremezsin!
Erdoğan'dan TÜSİAD'a tepki: Sen dış politikada bize ders veremezsin!
Öğrenci affı düzenlemesi TBMM'ye geliyor
Öğrenci affı düzenlemesi TBMM'ye geliyor
Bakan Nebati: Bütçe fazla verdi, iyi performans sergileniyor
Bakan Nebati: Bütçe fazla verdi, iyi performans sergileniyor
Altının gram fiyatı 1.010 lira seviyesinden işlem görüyor
Altının gram fiyatı 1.010 lira seviyesinden işlem görüyor
Bilim Kurulu üyesi Alper Şener 'henüz erken' diyerek uyardı!
Bilim Kurulu üyesi Alper Şener 'henüz erken' diyerek uyardı!
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

43 ilde 'Dümen' operasyonu: 226 gözaltı, 268 kişi ifadeye davet edildi

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda düzenlenen operasyon kapsamında 226 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi, 268 kişi ifadesi alınmak üzere emniyete davet edildi- Şüphelilerin kamu görevlisine çok benzeyen bir kişiyi "dublör" olarak kullanarak para karşılığında adliyede devam eden soruşturma dosyalarını kapatma vaadinde bulundukları, köylülerden köy mezarlığı kurulacağı ve TOKİ'nin ev yapacağı vaadiyle para aldıkları, Milli Emlak arazileri için asılsız belge düzenledikleri belirlendi

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 16 Haziran 2022 09:33
Yazdır
[X] Videoyu Kapat

İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Başkanlığı koordinasyonunda 43 ilde mali suç gruplarına yönelik başlatılan "Dümen" operasyonunda 226 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, yüzlerce vatandaşı mağdur eden ve devleti milyonlarca lira zarara uğratan mali suç örgütlerine yönelik cumhuriyet başsavcılıklarının talimatları ve KOM Daire Başkanlığı koordinasyonunda yaklaşık 6 aydır yürütülen planlı çalışmalar sonucunda 43 ilde eş zamanlı olarak "Dümen" operasyonunun başlatıldığı kaydedildi.

Operasyon kapsamında 226 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği, 268 kişinin de ifadesine başvurulmak üzere il emniyet müdürlüklerine davet edildiği belirtildi.

Ekiplerin yaptığı çalışmalar sonucunda operasyon düzenlenen suç gruplarının bir ilde kamu görevlisine çok benzeyen bir kişiyi "dublör" olarak kullanarak para karşılığında adliyede devam eden soruşturma dosyalarını kapatma, dava sürecini yönlendirme ve tanıdıkları vasıtasıyla silah ruhsatı ile ehliyet gibi işlemleri çözme vaadinde bulundukları, vatandaşların kişisel bilgilerini usulsüz şekilde kullanarak oluşturulan sahte vergi levhaları üzerinden kredi çektikleri, vatandaşlara imzalattıkları senetler üzerinde tahrifat yaparak veya sahte senetler üzerinden haksız kazanç temin ettikleri belirlendi.

Söz konusu grupların ehliyet sınavlarında joker kullanarak başkalarının yerine sınava aday soktukları, kurdukları paravan firmalar aracılığıyla piyasaya naylon fatura sürdükleri, yurt dışından getirdikleri sahte ehliyetleri maddi menfaat karşılığında sattıkları, alışveriş yaparak piyasaya sahte para sürdükleri, bilgisi ve rızası dışında bazı vatandaşlar adına hastanelerde ek gıda, gıda takviyesi ve mama reçete ettirdikleri, reçete edilen ilaçları spor salonlarına sattıkları tespit edildi.

Öte yandan şüphelilerin kafe ve restoran gibi işletmelere, yapılacak sigara denetimlerini önceden maddi menfaat karşılığı haber verdiği, özel iş yerinde çalışmayan personeli çalışıyor gibi gösterip devletten destek primi aldıkları, köylülere köy mezarlığı kurulacağı ve TOKİ'nin ev yapacağı vaadinde bulunarak haksız menfaat elde ettikleri ortaya çıktı.

Suç gruplarından birinin Milli Emlak arazileriyle ilgili asılsız belge düzenleyerek "kamu dolandırıcılığı", "rüşvet", "irtikap" ve "zimmet" suçlarını işlediği de belirlendi.

Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız
Ehliyetsiz ve alkollü sürücüye ödül gibi ceza!
Ehliyetsiz ve alkollü sürücüye ödül gibi ceza!
Kiralık bebek oyunu! Düzce'de dilencilik için yaptıkları şoke etti
Kiralık bebek oyunu! Düzce'de dilencilik için yaptıkları şoke etti
Konya'da polisi bıçakla hafif yaralayan hırsızlık şüphelisi yakalandı
Konya'da polisi bıçakla hafif yaralayan hırsızlık şüphelisi yakalandı
Batman'da sulama kanalına düşen çocuk boğuldu
Batman'da sulama kanalına düşen çocuk boğuldu
Ehliyetsiz görevli İETT otobüsüyle sokağa daldı: Bir otomobil hurdaya döndü
Ehliyetsiz görevli İETT otobüsüyle sokağa daldı: Bir otomobil hurdaya döndü
Asgari ücrete ara zam formülü! İşte üzerinde çalışılan maddeler
Asgari ücrete ara zam formülü! İşte üzerinde çalışılan maddeler

Bu Habere Tepkiniz

Azeri öğretim görevlisini Anayasa Mahkemesi haklı buldu

Azeri öğretim görevlisini Anayasa Mahkemesi haklı buldu

Anayasa Mahkemesi, iş akdi sona eren Azerbaycan uyruklu öğretim görevlisine iş sonu tazminatı ödenmemesi nedeniyle mülkiyet hakkıyla bağlantılı olarak ayrımcılık yasağının ihlal edildiğine karar verdi.
Emniyet, 2022 genel atamalarında ilişik kesme takvimini açıkladı

Emniyet, 2022 genel atamalarında ilişik kesme takvimini açıkladı

Emniyet, 2022 genel atamalarında ilişik kesme takvimini açıkladı.
Araç satmanın hızlı ve güvenli yolu burada

Araç satmanın hızlı ve güvenli yolu burada

https://www.arabam.com/trink-sat?utm_source=memurlar&utm_medium=cpc&utm_campaign=trinksat
Proje okullarındaki öğretmenlerin ilk 4 yıl görev süreleri hangi tarihte dolacak?

Proje okullarındaki öğretmenlerin ilk 4 yıl görev süreleri hangi tarihte dolacak?

6 Temmuz 2018 tarihinden önce proje okullarında görev yapan öğretmenlerin görev süresinin hesabında hangi tarih esas alınacak?
Kurban bereketini yıl boyu yaşatıyosan hilal olsun Türkiye

Kurban bereketini yıl boyu yaşatıyosan hilal olsun Türkiye

https://www.kizilay.org.tr/Kurban/?utm_source=memurlar&utm_medium=bannerl&utm_campaign=kurban
Yeniden atama şartını taşımayan öğretim üyesinin ilişiğinin kesilmesine onay!

Yeniden atama şartını taşımayan öğretim üyesinin ilişiğinin kesilmesine onay!

Danıştay Sekizinci Dairesi, üniversitenin yeniden atama kriterlerini taşımadığı tespit edilen adayın görev süresinin uzatılmayarak ilişiğinin kesilmesini hukuka uygun buldu!
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
Kamu Denetçiliği Kurumu denetim ve inceleme yetkili defterdarlık uzmanlarını haklı buldu!

Kamu Denetçiliği Kurumu denetim ve inceleme yetkili defterdarlık uzmanlarını haklı buldu!

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK) Denetim ve inceleme yetkileri kaldırılan Defterdarlık Uzman ve Uzman Yardımcılarına muhasebe denetmeni kadrosuna geçiş hakkı verilmesi talebini haklı buldu.
Proje okuluna dönüştürülen okullardaki öğretmenlerin görev süresi nasıl hesaplanır?

Proje okuluna dönüştürülen okullardaki öğretmenlerin görev süresi nasıl hesaplanır?

Normal Anadolu lisesi, fen lisesi vb okul türünde olup proje okuluna dönüştürülen okullardaki öğretmenle ve yöneticilerin görev süresi nasıl hesaplanır?
Emniyet, 2022 yılı atama dönemi lojman müracaatlarını başlattı

Emniyet, 2022 yılı atama dönemi lojman müracaatlarını başlattı

2022 yılı atama döneminde lojman başvuruları bugün başlayarak 16.07.2022 tarihine kadar devam edecek
Temyiz Kurulundan önemli toplu taşıma kartı kararı

Temyiz Kurulundan önemli toplu taşıma kartı kararı

Sayıştay Temyiz Kurulu, Belediyede görev yapan memur ve sözleşmeli personele mesaiye geliş ve gidişleri için nakdi yol masrafı ödenmesine ilişkin önemli bir karar verdi.
GİB 650 Gelir uzman yardımcısı alacak

GİB 650 Gelir uzman yardımcısı alacak

Gelir İdaresi Başkanlığı 650 gelir uzman yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 30 Haziran 2022.
Kara Tahta 10.Bölüm Fragmanı

Kara Tahta 10.Bölüm Fragmanı

Kara Tahta 10.Bölüm Fragmanı hızlı bir şekilde sitemizde yayınlanmıştır. TRT 1 ekranlarında büyük beğeniyle izlenen Kara Tahta dizisinin yeni bölümü 22 Haziran Çarşamba akşamı saat 20.00 itibariyle sizlerle.
İstanbul Kadıköy Belediyesi 25 zabıta memuru alacak

İstanbul Kadıköy Belediyesi 25 zabıta memuru alacak

İstanbul Kadıköy Belediyesi 25 zabıta memuru alacak. Son başvuru tarihi 5 Ağustos 2022.
Meslek liselilere burs desteği başlıyor

Meslek liselilere burs desteği başlıyor

Bursa?da bir ilki gerçekleştirerek kurduğu kooperatifle Mart ayından itibaren 3000 üniversiteli gence aylık 500 TL burs veren Bursa Büyükşehir Belediyesi, 2022-2023 eğitim dönemiyle birlikte 5000 meslek lisesi öğrencisine de aylık 300?er TL burs verecek.