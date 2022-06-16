Subay ve Astsubaylık sonuçları haftaya açıklanacak
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Subay ve Astsubaylık (Suem ve Asem) sonuçlarının haftaya açıklanacağını belirtti
Eklenme : 16 Haziran 2022 10:36
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dün sabah katıldığı bir televizyon programında Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Muvazzaf/Sözleşmeli Subay ve Astsubay öğrenci adayları sonuçlarının 1 hafta-10 gün içerisinde açıklanacağını belirtti.
Subay Eğitim Merkezi (SUEM) Öğrenci Adaylığını kazanan adaylar 2 yıl süreyle, Astsubay Eğitim Merkezi (ASEM) Öğrenci Adaylığını kazanan adaylar ise 1 yıl süreyle eğitim görecek.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız