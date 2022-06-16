Anayasa Mahkemesi 21 Haziranda 4 dosyayı esastan görüşecek
Anayasa Mahkemesi Başkanlığı, 21 Haziran 2022 Genel Kurul gündemini açıkladı. Mahkeme 15 dosyayı gündemine aldı. Bunlardan 4 adedini esastan karara bağlayacak.
Esastan görüşülecek dosyalar arasında, 24/11/2004 tarihli ve 5258 sayılı Aile Hekimliği Kanunu'nun 8. maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "...sözleşmenin feshini gerektiren nedenler,." ibaresinin iptaline karar verilmesi talebi bulunuyor.
İlk inceleme yapılacak dosyalar arasında ise
5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu ile 375 sayılı KHK'ya ilişkin düzenlemeler var. Taşerondan sürekli işçi kadrolarına geçirilenler için getirilen "Bunların istihdam süreleri hiçbir şekilde sosyal güvenlik kurumlarından emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazandıkları tarihi geçemez. Özel güvenlik görevlilerinden bu madde kapsamında geçiş işlemleri yapılanlar, 5188 sayılı Kanun hükümlerine de tabi olmaya devam eder." Hükmü hakkında ilk inceleme yapılacak
|
Sıra No
|
Esas Sayısı
|
Konusu
|
İnceleme Evresi
|
Türü
|
1
|
E.2022/71
Danıştay Onikinci Dairesi
|
A. 9/6/1930 tarihli ve 1700 sayılı Dahiliye Memurları Kanunu'nun 2. maddesinin (B) fıkrasının 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 134. maddesiyle yürürlükten kaldırılmasının Anayasa'nın mülga 91. maddesine,
B. 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan (1) numaralı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'ne 15/7/2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan (4) numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 799. maddesiyle eklenen 274/A maddesinin,
iptallerine karar verilmesi talebi.
|
İlk
|
İtiraz
Başvurusu
|
2
|
E.2022/72
İstanbul 5. Asliye Ceza Mahkemesi
|
4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 17/10/2019 tarihli ve 7188 sayılı Kanun'un 23. maddesiyle başlığı ile birlikte yeniden düzenlenen 250. maddesinin (8) numaralı fıkrasına 8/7/2021 tarihli ve 7331 sayılı Kanun'un 22. maddesiyle eklenen üçüncü cümlede yer alan ".objektif." ibaresinin iptaline karar verilmesi talebi.
|
İlk
|
İtiraz
Başvurusu
|
3
|
E.2022/73
İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 10. Hukuk Dairesi
|
31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 21. maddesinin beşinci fıkrasının ikinci cümlesinde yer alan ".ölümlerde, bu Kanun uyarınca hak sahiplerine." ibaresinin iptaline karar verilmesi talebi.
|
İlk
|
İtiraz
Başvurusu
|
4
|
E.2022/77
Tarsus 1. Sulh Hukuk Mahkemesi
|
22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu'nun 407. ve 471. maddelerinin iptallerine karar verilmesi talebi.
|
İlk
|
İtiraz
Başvurusu
|
5
|
E.2022/78
Tarsus 1. Sulh Hukuk Mahkemesi
|
22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu'nun 407. ve 471. maddelerinin iptallerine karar verilmesi talebi.
|
İlk
|
İtiraz
Başvurusu
|
6
|
E.2022/79
Tarsus 1. Sulh Hukuk Mahkemesi
|
22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu'nun 407. ve 471. maddelerinin iptallerine karar verilmesi talebi.
|
İlk
|
İtiraz
Başvurusu
|
7
|
E.2022/74
|
6/4/2022 tarihli ve (98) numaralı Bazı Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin bazı hükümlerinin iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi talebi.
|
İlk
|
İptal Davası
|
8
|
E.2022/75
Kadirli Ağır Ceza Mahkemesi
|
4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 236. maddesinin (1) numaralı fıkrasının iptaline karar verilmesi talebi.
|
İlk
|
İtiraz
Başvurusu
|
9
|
E.2022/76
Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi Dördüncü İdari Dava Dairesi
|
8/2/2007 tarihli ve 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu'nun 4. maddesinin 9/5/2018 tarihli ve 7141 sayılı Kanun'un 11. maddesiyle değiştirilen birinci fıkrasında yer alan "...personelinde;..." ve "...veya haklarında bu suçlardan dolayı kovuşturma bulunmaması,..." ibarelerinin iptallerine karar verilmesi talebi.
|
İlk
|
İtiraz
Başvurusu
|
10
|
E.2022/80
Ankara 28. İş Mahkemesi
|
27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu, 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 2802 Sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu, 2914 Sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu, 5434 Sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu ile Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması, Devlet Memurları ve Diğer Kamu Görevlilerine Memuriyet Taban Aylığı ve Kıdem Aylığı ile Ek Tazminat Ödenmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'ye 1/2/2018 tarihli ve 7079 sayılı Kanun'un 118. maddesiyle eklenen geçici 23. maddenin beşinci fıkrasının ikinci ve üçüncü cümlelerinin iptallerine karar verilmesi talebi.
|
İlk
|
İtiraz
Başvurusu
|
11
|
E.2022/81
|
8/4/2022 tarihli ve 7394 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un bazı hükümlerinin iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi talebi.
|
İlk
|
İptal Davası
|
12
|
E.2018/137
Birleşeni
E.2021/106
(7333 sayılı Kanun'un dava konusu 11., 20. ve 23. maddelerine ilişkin davalar birleştirilmiştir)
|
I. 25/7/2018 tarihli ve 7145 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un bazı hükümlerinin iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi talebi.
|
Esas
|
İptal Davası
|
13
|
E.2022/7
Antalya 4. Asliye Hukuk Mahkemesi
Birleşeni
E.2022/16
|
12/1/2011 tarihli ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 377. maddesinin (1) numaralı fıkrasında yer alan ".her halde iade talebine konu olan hükmün kesinleşmesinden itibaren on yıldır." ibaresinin iptaline karar verilmesi talebi.
|
Esas
|
İtiraz
Başvurusu
|
14
|
E.2022/9
Çorum İnfaz Hakimliği
|
13/12/2004 tarihli ve 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun 107. maddesinin (12) numaralı fıkrasında yer alan ".kasıtlı bir suç işlemesi." ibaresinin "sırf askeri suçlar" yönünden ibaresinin iptaline karar verilmesi talebi.
|
Esas
|
İtiraz
Başvurusu
|
15
|
E.2022/43
Danıştay İkinci Dairesi
|
24/11/2004 tarihli ve 5258 sayılı Aile Hekimliği Kanunu'nun 8. maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "...sözleşmenin feshini gerektiren nedenler,." ibaresinin iptaline karar verilmesi talebi.
|
Esas
|
İtiraz
Başvurusu