Başöğretmenlik/Uzman Öğretmenlik başvurularında hata var mı?

Başöğretmenlik/Uzman Öğretmenlik Eğitim Başvuruları 10 Haziran'da sona ermişti.

Okul /ilçe/il onayları da tamamlanmıştı.

Yapılan başvurular sonucunda MEB yeni bir kontrol linki açtı. Tıklayınız.

Buraya giren bazı öğretmenler bazı sürprizlerle karşılaştılar.

Örneğin; Mevcut durumu uzman olup başvuruyu da başöğretmenlik için yapan bir öğretmen bu linkte "uzman öğretmenlik eğitim programına başvurunuz kabul edilmiştir" sonucu ile karşılaştı.

Başka bir öğretmen başvuru yaptığı halde başvurunuz yoktur mesajı ile karşılaştığını söyledi.

MEB başvuru onayında çıktı alıp onay süreci yapmadığından ispatta da sorunlar yaşanmaktadır. Bu nedenle öğretmenlerin her aşamanın ekran görüntüsü almasında fayda var.

Ayrıca olası hatalar için itiraz süreci başladı ve 21 Haziran'da sona erecek.

Maksut BALMUK