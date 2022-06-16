Mersin'de sulama kanalına devrilen otomobildeki 2 kişi öldü

Bursa?da bir ilki gerçekleştirerek kurduğu kooperatifle Mart ayından itibaren 3000 üniversiteli gence aylık 500 TL burs veren Bursa Büyükşehir Belediyesi, 2022-2023 eğitim dönemiyle birlikte 5000 meslek lisesi öğrencisine de aylık 300?er TL burs verecek.

Kara Tahta 10.Bölüm Fragmanı hızlı bir şekilde sitemizde yayınlanmıştır. TRT 1 ekranlarında büyük beğeniyle izlenen Kara Tahta dizisinin yeni bölümü 22 Haziran Çarşamba akşamı saat 20.00 itibariyle sizlerle.

2022 yılı atama döneminde lojman başvuruları bugün başlayarak 16.07.2022 tarihine kadar devam edecek

Normal Anadolu lisesi, fen lisesi vb okul türünde olup proje okuluna dönüştürülen okullardaki öğretmenle ve yöneticilerin görev süresi nasıl hesaplanır?

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK) Denetim ve inceleme yetkileri kaldırılan Defterdarlık Uzman ve Uzman Yardımcılarına muhasebe denetmeni kadrosuna geçiş hakkı verilmesi talebini haklı buldu.

Ekiplerin çalışmasıyla sudan çıkartılan araçtaki sürücü ile yanında yolcu olarak bulunan Onur Çapkur'un hayatını kaybettiği belirlendi.

Barış Tekin'in kullandığı 33 LE 091 otomobil, 23 Nisan Caddesi'nde sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki sulama kanalına devrildi. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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