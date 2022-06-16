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MEB'den öğrencilere eğlenerek öğrenecekleri yaz etkinlik kursları

Milli Eğitim Bakanlığınca yaz döneminde matematik, İngilizce ve bilim ve sanat yaz okullarının yanı sıra açılacak kurslarda öğrencilerin akran ve arkadaşlarıyla eğlenip öğrenmeleri hedefleniyor-

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 16 Haziran 2022 11:25
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MEB'den öğrencilere eğlenerek öğrenecekleri yaz etkinlik kursları

- Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), matematik, İngilizce, bilim ve sanat olmak üzere 3 yaz okulunun yanı sıra 6-18 yaş öğrencilerin akran ve arkadaşlarıyla bir arada eğlenip öğrenmeleri amacıyla 14 farklı kurs programı açma kararı aldı.

Yaz tatilinde matematik, İngilizce ve özel yetenekli öğrencilerin eğitimine destek verilen bilim ve sanat merkezlerinde (BİLSEM) bilim ve sanat yaz okulları açacak olan Milli Eğitim Bakanlığı, bunun yanında öğrencilerin yaz tatilinde daha verimli ve etkin zaman geçirebilmeleri amacıyla yaz etkinlikleri kursları düzenleyecek.

Tüm kademedeki okullarda halk eğitimi merkezleri aracılığıyla açılacak yaz etkinlikleri kursularıyla öğrencilerin yeni bilgiler edinmeleri, sosyal yönden gelişmeleri ve yeteneklerinin artırılması hedefleniyor.

Kurslarda, öğrencilerin grup çalışmalarına katılacağı, akran ve arkadaşlarıyla bir araya gelerek eğlenip öğrenebileceği etkinlikler planlandı.

Kurs programı, spor etkinlikleri, halk oyunları, müzik ve gösteri etkinlikleri, görsel sanatlar etkinlikleri, kişisel gelişim, geleneksel çocuk oyunları, yabancı dil, koşarak oryantiring küçükler, robotik kodlama, eğlenceli bilimsel deneyler, çocuklar için felsefe, model uçak yapımı, bilgisayar etkinlikleri ve mutfak sanatları olmak üzere 14 farklı alanda açılacak.

Spor kurslarını seçen öğrencilere temel spor becerileri, satranç, futbol, voleybol, basketbol, masa tenisi, badminton; halk oyunları kurslarına katılacaklara ise halay, zeybek, horon gibi halk oyunları ile bu alandaki temel kavramlar ve ritim anlatılacak.

Müzik ve gösteri etkinliklerini tercih edecek öğrenciler için çeşitli müzik aletlerinin kullanılmasına yönelik derslerle etkinlikler düzenlenecek. Görsel sanatlar derslerine katılacak öğrenciler de boyama teknikleri, boyama çeşitleri, desen, kil ve seramik gibi etkinliklere katılarak, görsel algılarını sanatsal anlatımlara dönüştürme imkanı bulacak.

- 16 farklı çocuk oyunu hazırlandı

Kişisel gelişim derslerinde ise bilgisayarda grafik ve sunum yapma ve bilgi teknolojileri alanlarında uygulamalı eğitimler verilecek. Bunun yanında geleneksel çocuk oyunları kursunda çocuklar için 16 çeşit farklı oyun içeriği hazırlandı.

Robotik kodlama kursunu seçecekler, algoritma mantığını kullanarak hem problem çözme mantığını geliştirecek hem de robot ve kodlama kavramlarını öğrenecekleri etkinliklere katılacak.

Koşarak oryantiring kurslarında ise çocuklar, yarışma kurallarını ve harita kullanımını öğrenerek eğlenme fırsatı bulacak.

Bilime meraklı öğrenciler için de 15 konu üzerinde eğlenceli bilimsel deneyler hazırlanırken, isteyen öğrenciler model uçak kurslarına katılarak adım adım uçak tasarımı yapacaklar.

Çocuklar için felsefe derslerinde ise öğrenciler, etkili iletişim, hak arama, savunma, iş birliği, iletişim, liderlik becerileri ve yapıcı eleştiriler yapma, çevre koruma bilinci kazanma gibi konularda etkinliklere katılacaklar. Mutfak sanatlarına katılacaklar ise temel mutfak becerilerinin yanı sıra yemek yaparken yaratıcılıklarını geliştirecekler.

- Öğretmenler, usta öğreticiler ve antrenörler eğitim verecek

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Etkinlikler, konularına göre öğretmenler, usta öğreticiler ve antrenörlük belgesi sahibi eğiticiler tarafından verilecek.

Öğrenciler tarafından seçilen her etkinlik, günde en fazla 6 ders saati olacak şekilde 60 ders saati olarak uygulanacak. Kurslara, 6-18 yaş grubunda örgün veya açık öğretim kurumlarında kayıtlı olan öğrenciler başvuru yapabilecek. 14 başlık altında açılacak kurslar, öğrencilerin yaş gruplarına göre seçilerek uygulanacak.

Yaz tatili boyunca sürekli açık olacak kurslara, okullar ve halk eğitim merkezi üzerinden başvuru yapılabilecek.

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