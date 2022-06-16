MEB'in öğretmen eğitimlerinde bu yıl 3 milyondan fazla sertifika verildi

Milli Eğitim Bakanlığınca yılın 5 ayında öğretmen eğitimlerinde 3 milyon 203 bin 503 sertifika verildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, öğretmenlerin zaman ve mekandan bağımsız olarak istedikleri eğitime ulaşabilmelerini sağlamak üzere faaliyete geçen Öğretmen Bilişim Ağı dijital platformu, yıl başından bu yana hizmet veriyor.

Geçen yılın ilk 5 ayında 146 bin 848'si yöneticilere, 854 bin 44'ü öğretmenlere yönelik 1 milyon 892 belge verilirken, bu yıl aynı dönemde 443 bin 467'si okul yöneticilerine, 2 milyon 760 bin 36'sı öğretmenlere olmak üzere toplam 3 milyon 203 bin 503 sertifika verildi. Sertifika sayısı geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 220 arttı.

Geçen yılın ilk 5 ayında öğretmen ve yönetici başına 27,79 olan eğitim saati, bu yıl aynı dönemde yüzde 72'lik artışla 47,90 saate yükseldi.

Alınan eğitimlerin yüzde 53'ünü öğretmenlik genel alan bilgisi, yüzde 22'sini kişisel gelişim, yüzde 12'sini öğretmenlik özel alan bilgisi, yüzde 10,8'ini yönetim eğitimleri ve kurumsal eğitimler oluşturdu.

Konuyla ilgili değerlendirme yapan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Öğretmenlerimizin mesleki gelişimlerinin desteklenmesi öncelikli konularımız arasında yer alıyor. Kişisel gelişimden mesleki alanlara kadar öğretmenlerimize yönelik çok geniş bir yelpazede eğitimler düzenliyoruz. 2022 yılında öğretmenlerimizin uzaktan eğitimde seçeneklerini zenginleştirmek için Öğretmen Bilişim Ağı'nı kurduk. İmkanlar çeşitlendikçe öğretmenlerimizin talebi de artıyor. 2022 yılının ilk 5 ayında toplam 3 milyon 203 bin 503 sertifika verdik. 2021 yılının aynı döneminde bu sayı 1 milyon 892 idi. Yani yüzde 220'lik bir artış söz konusu." ifadelerini kullandı.

Bu yıl en önemli değişikliğin okul temelli mesleki gelişim programı olduğunu bildiren Özer, okulların ihtiyaç duydukları eğitimleri kendilerinin belirlediğini, bakanlığın da destek olmak için bu alandaki bütçeyi geçen yıla göre 35 kat artırdığını kaydetti.