Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde bir asker şehit oldu
Pençe-Kilit operasyonu bölgesine açılan taciz ateşinde yaralanan asker şehit oldu
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 16 Haziran 2022 11:39
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde 16 Haziran 2022 tarihinde bir üs bölgemize bölücü terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucunda kahraman silah arkadaşımız P.Uzm.Çvş. Kadir KEMİK yaralanarak derhal hastaneye sevk edilmiş, ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.
Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."-Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız