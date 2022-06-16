MHP Diyarbakır İl Başkanlığı kapatıldı
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, MHP Diyarbakır İl Başkanlığı'nın kapatıldığını duyurdu.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 16 Haziran 2022 11:41
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın Twitter'dan yaptığı açıklamada, MHP Diyarbakır İl Başkanlığı'nın kapatıldığını duyurdu.
Yalçın'ın açıklaması şu şekilde;
"MHP Diyarbakır il teşkilatımız görülen lüzum üzerine parti tüzüğümüzün ilgili maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden feshedilmiş, il başkanlığımız kapatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız