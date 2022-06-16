Yargıtay'dan mahkum işçilere emsal karar: Cezaevine giren işçi tazminat alabilecek

MHP Diyarbakır İl Başkanlığı kapatıldı
MHP Diyarbakır İl Başkanlığı kapatıldı
BRITA ile su masrafınızda yılda 2400 TL tasarruf edin!
BRITA ile su masrafınızda yılda 2400 TL tasarruf edin!
Sponsorlu İçerik
Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde bir asker şehit oldu
Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde bir asker şehit oldu
Altının gram fiyatı 1.017 lira seviyesinden işlem görüyor
Altının gram fiyatı 1.017 lira seviyesinden işlem görüyor
Motorine bir zam daha geliyor
Motorine bir zam daha geliyor
12 eski kaymakam ve vali yardımcısı daha FETÖ'den tutuklandı
12 eski kaymakam ve vali yardımcısı daha FETÖ'den tutuklandı
Asgari ücrete ara zam formülü! İşte üzerinde çalışılan maddeler
Asgari ücrete ara zam formülü! İşte üzerinde çalışılan maddeler
Ev sahipleri sözleşmeleri 2 Temmuz'a öteliyor
Ev sahipleri sözleşmeleri 2 Temmuz'a öteliyor
Hablemitoğlu suikastı soruşturmasında 4 emekli astsubay serbest
Hablemitoğlu suikastı soruşturmasında 4 emekli astsubay serbest
Sağlık çalışanlarının mali haklarının iyileştirilmesi Genel Kurul'da
Sağlık çalışanlarının mali haklarının iyileştirilmesi Genel Kurul'da
2 Kamu kurumu 700 personel almak için ilana çıktı
2 Kamu kurumu 700 personel almak için ilana çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2023'ü alacağız tereddüt yok
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2023'ü alacağız tereddüt yok
İş dünyası asgari ücret artışına hazır
İş dünyası asgari ücret artışına hazır
Kaymakam çift hem evde hem de işte birbirlerine destek oluyor
Kaymakam çift hem evde hem de işte birbirlerine destek oluyor
Bakan Bozdağ: Ergani savcısı tedavi gördüğü hastanede vefat etti
Bakan Bozdağ: Ergani savcısı tedavi gördüğü hastanede vefat etti
189 kişilik yolcu uçağında tek başına seyahat etti
189 kişilik yolcu uçağında tek başına seyahat etti
FED yeniden faiz artırdı
FED yeniden faiz artırdı
Geri itmeyi inkar eden Yunan vekilleri, Bakan Soylu'nun önerisi susturdu
Geri itmeyi inkar eden Yunan vekilleri, Bakan Soylu'nun önerisi susturdu
ASELSAN, mühendis ve çalışanlarını kendi lisesinde yetiştiriyor
ASELSAN, mühendis ve çalışanlarını kendi lisesinde yetiştiriyor
Başhekimlikten 'kendini ambulansa kilitleyen şoför' açıklaması
Başhekimlikten 'kendini ambulansa kilitleyen şoför' açıklaması
THY'nin ismi değişiyor! Marka tescil için başvuru yapıldı
THY'nin ismi değişiyor! Marka tescil için başvuru yapıldı
Erdoğan'dan 'enerji fiyatları' paylaşımı: Vatandaşları korumak için ciddi tedbirler aldık
Erdoğan'dan 'enerji fiyatları' paylaşımı: Vatandaşları korumak için ciddi tedbirler aldık
TBB Başkanı Çakar: Kredilerin tahsilatı konusunda hiç bir sorun yok
TBB Başkanı Çakar: Kredilerin tahsilatı konusunda hiç bir sorun yok
Tahıl krizinin çözümü için 'kırmızı hat' kuruldu
Tahıl krizinin çözümü için 'kırmızı hat' kuruldu
Motorine zam! Litresi 30 TL'ye dayandı
Motorine zam! Litresi 30 TL'ye dayandı
Konut satışlarında ocak-mayıs rekoru kırıldı
Konut satışlarında ocak-mayıs rekoru kırıldı
Numan Kurtulmuş'tan 'asgari ücrete zam' açıklaması
Numan Kurtulmuş'tan 'asgari ücrete zam' açıklaması
Genç doktor evinde ölü bulundu
Genç doktor evinde ölü bulundu
KPSS 2022/8 yerleştirme sonuçları açıklandı
KPSS 2022/8 yerleştirme sonuçları açıklandı
Erdoğan'dan Temmuz'da zam ve iyileştirme müjdesi
Erdoğan'dan Temmuz'da zam ve iyileştirme müjdesi
Erdoğan'dan TÜSİAD'a tepki: Sen dış politikada bize ders veremezsin!
Erdoğan'dan TÜSİAD'a tepki: Sen dış politikada bize ders veremezsin!
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Yargıtay'dan mahkum işçilere emsal karar: Cezaevine giren işçi tazminat alabilecek

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, işçinin karıştığı suçtan dolayı tutuklanması ya da hükmün infazı için cezaevine girmesi halinde kıdem tazminatı alabileceğine hükmetti.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 16 Haziran 2022 12:10
Yazdır
Yargıtay'dan mahkum işçilere emsal karar: Cezaevine giren işçi tazminat alabilecek

Taşeron firma bünyesinde bir kamu kurumunda çalışan işçi, karıştığı (hırsızlık) suçundan dolayı hapis cezası aldı. Cezaevine gönderilen işçi, işten çıkarıldı. İhbar ve kıdem tazminatını talep eden işçi, İş Mahkemesi'nin kapısını çaldı. Davacı işçi; iş sözleşmesinin kesinleşen ceza sebebiyle feshedildiğini ileri sürerek kıdem ve ihbar tazminatı alacaklarının davalıdan tahsilini talep eetti. Davalı şirket sahibi ise iş sözleşmesinin davacının hırsızlık sebebiyle mahkum olması ve cezaevine girmesi sebebiyle kıdem tazminatı ödenmeksizin feshedildiğini dile getirdi.

Toplu İş Sözleşmesinin 56/6 maddesinde yüz kızartıcı suçlardan hüküm giyenlerin iş sözleşmelerinin feshedileceğinin belirtildiğini savunarak davanın reddine karar verilmesini istedi. Mahkeme, davanın reddine hükmetti. Karara karşı, davacı taraf istinaf kanun yoluna başvurdu. Bölge Adliye Mahkemesi, itirazın reddine hükmetti. Davacı mahkum işçi bu kez kararı temyiz etti. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi emsal nitelikte bir karara imza attı.

Kararda; işçinin sadece iş sözleşmesinin işveren tarafından 4857 sayılı İş Kanunu'nun ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan hallerin düzenlendiği 25/II maddesinde belirtilen sebeplerle feshedilmesi halinde kıdem tazminatına hak kazanamayacağı vurgulandı. İşverenin 4857 sayılı İş Kanunu'nun 25/I, 25/III ve 25/IV maddesindeki sebeplere dayalı olarak iş sözleşmesini sonlandırması halinde haklı bir sebep olsa bile kıdem tazminatı ödemesi gerektiği belirtildi.

Yargıtay kararında şöyle denildi:

"Belirtmek gerekir ki; işyeri dışında ve işyeri ile ilgisiz bir suçtan dolayı kesinleşen hükmün infazı çerçevesinde cezaevine girilmesi hali, İş Kanunu 25/IV çerçevesinde değildir. Mahkumiyet hali işçiden kaynaklanmakta olup bir haftayı aştığı takdirde işçiyi çalışmaktan alıkoyan zorlayıcı neden vardır. Zira, işyeri dışında işyeri ile ilgisiz suçun infazı için işe devamsızlık söz konusu olup devamsızlık iradi değildir. İşçinin iş sözleşmesinin zorlayıcı nedenlerle 25/III bendi uyarınca feshi halinde, işverenin bildirim şartına uyma ya da ihbar tazminatı yükümlülükleri bulunmamaktadır. Derhal fesih hakkı vardır. Ancak, az yukarıda açıklandığı üzere mülga 1475 sayılı Yasanın 14 üncü maddesi uyarınca kıdem tazminatının ödenmesi gerekir. Somut uyuşmazlıkta, davacının iş sözleşmesinin işyeri dışında işlediği suçlar sebebiyle hüküm giymesi sebebiyle sonlandırıldığı, işçinin cezaevine giriş tarihi 16.08.2015 olup toplam mahkumiyet süresinin 6 yıl 4 ay olduğu ortadadır. 4857 sayılı İş Kanunu'nun 24/III maddesi uyarınca işçiyi işyerinde bir haftadan fazla süre ile çalışmaktan alıkoyan zorlayıcı bir sebebin ortaya çıktığının kabulü gerektiği, bu durumda işverenin derhal fesih hakkının olduğu ancak kıdem tazminatının ödenmesi gerektiği anlaşılmıştır. Fesih sebebi ile bağlılık ilkesi de gözetilerek değerlendirme yapıldığında, fesih konusu yapılan eylemin doğruluk ve bağlılığa aykırılık ya da sadakat borcunun ihlali çerçevesinde ele alınması mümkün değildir. Açıklanan sebeplerle, 26.10.1989-16.08.2015 tarihleri arasında davalıya ait işyerinde geçen çalışması sebebiyle kıdem tazminatı ödenmesi gerekirken bu hususun gözetilmemesi kanunun açık hükmüne aykırı olduğundan kıdem tazminatının hüküm altına alınması için hükmün bozulması gerekmiştir."

yargıtay kıdem tazminatı İşçi işçi hakları ceza CEZAevi Hapis Cezası

Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız
BDDK'den 'Sürdürülebilir Bankacılık' çalışmalarını internet sitesi üzerinden erişime açtı
BDDK'den 'Sürdürülebilir Bankacılık' çalışmalarını internet sitesi üzerinden erişime açtı
Konut ve iş yerlerinde otopark düzenlemesi!
Konut ve iş yerlerinde otopark düzenlemesi!
Altının gram fiyatı 1.017 lira seviyesinden işlem görüyor
Altının gram fiyatı 1.017 lira seviyesinden işlem görüyor
TOKİ'nin gayrimenkul satışlarında tapular e-Devlet'ten alınabilecek
TOKİ'nin gayrimenkul satışlarında tapular e-Devlet'ten alınabilecek
Dövizde kimlik şartı sınırı arttı
Dövizde kimlik şartı sınırı arttı
FED kararı sonrası dolar güne nasıl başladı?
FED kararı sonrası dolar güne nasıl başladı?

Bu Habere Tepkiniz

Anayasa Mahkemesi 21 Haziranda 4 dosyayı esastan görüşecek

Anayasa Mahkemesi 21 Haziranda 4 dosyayı esastan görüşecek

Anayasa Mahkemesi Başkanlığı, 21 Haziran 2022 Genel Kurul gündemini açıkladı. Mahkeme 15 dosyayı gündemine aldı. Bunlardan 4 adedini esastan karara bağlayacak.
Azeri öğretim görevlisini Anayasa Mahkemesi haklı buldu

Azeri öğretim görevlisini Anayasa Mahkemesi haklı buldu

Anayasa Mahkemesi, iş akdi sona eren Azerbaycan uyruklu öğretim görevlisine iş sonu tazminatı ödenmemesi nedeniyle mülkiyet hakkıyla bağlantılı olarak ayrımcılık yasağının ihlal edildiğine karar verdi.
Araç satmanın hızlı ve güvenli yolu burada

Araç satmanın hızlı ve güvenli yolu burada

https://www.arabam.com/trink-sat?utm_source=memurlar&utm_medium=cpc&utm_campaign=trinksat
Emniyet, 2022 genel atamalarında ilişik kesme takvimini açıkladı

Emniyet, 2022 genel atamalarında ilişik kesme takvimini açıkladı

Emniyet, 2022 genel atamalarında ilişik kesme takvimini açıkladı.
Kurban bereketini yıl boyu yaşatıyosan hilal olsun Türkiye

Kurban bereketini yıl boyu yaşatıyosan hilal olsun Türkiye

https://www.kizilay.org.tr/Kurban/?utm_source=memurlar&utm_medium=bannerl&utm_campaign=kurban
Proje okullarındaki öğretmenlerin ilk 4 yıl görev süreleri hangi tarihte dolacak?

Proje okullarındaki öğretmenlerin ilk 4 yıl görev süreleri hangi tarihte dolacak?

6 Temmuz 2018 tarihinden önce proje okullarında görev yapan öğretmenlerin görev süresinin hesabında hangi tarih esas alınacak?
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
Yeniden atama şartını taşımayan öğretim üyesinin ilişiğinin kesilmesine onay!

Yeniden atama şartını taşımayan öğretim üyesinin ilişiğinin kesilmesine onay!

Danıştay Sekizinci Dairesi, üniversitenin yeniden atama kriterlerini taşımadığı tespit edilen adayın görev süresinin uzatılmayarak ilişiğinin kesilmesini hukuka uygun buldu!
Kamu Denetçiliği Kurumu denetim ve inceleme yetkili defterdarlık uzmanlarını haklı buldu!

Kamu Denetçiliği Kurumu denetim ve inceleme yetkili defterdarlık uzmanlarını haklı buldu!

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK) Denetim ve inceleme yetkileri kaldırılan Defterdarlık Uzman ve Uzman Yardımcılarına muhasebe denetmeni kadrosuna geçiş hakkı verilmesi talebini haklı buldu.
Proje okuluna dönüştürülen okullardaki öğretmenlerin görev süresi nasıl hesaplanır?

Proje okuluna dönüştürülen okullardaki öğretmenlerin görev süresi nasıl hesaplanır?

Normal Anadolu lisesi, fen lisesi vb okul türünde olup proje okuluna dönüştürülen okullardaki öğretmenle ve yöneticilerin görev süresi nasıl hesaplanır?
Emniyet, 2022 yılı atama dönemi lojman müracaatlarını başlattı

Emniyet, 2022 yılı atama dönemi lojman müracaatlarını başlattı

2022 yılı atama döneminde lojman başvuruları bugün başlayarak 16.07.2022 tarihine kadar devam edecek
GİB, 650 Gelir uzman yardımcısı alacak

GİB, 650 Gelir uzman yardımcısı alacak

Gelir İdaresi Başkanlığı 650 gelir uzman yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 30 Haziran 2022.
Kara Tahta 10.Bölüm Fragmanı

Kara Tahta 10.Bölüm Fragmanı

Kara Tahta 10.Bölüm Fragmanı hızlı bir şekilde sitemizde yayınlanmıştır. TRT 1 ekranlarında büyük beğeniyle izlenen Kara Tahta dizisinin yeni bölümü 22 Haziran Çarşamba akşamı saat 20.00 itibariyle sizlerle.
İstanbul Kadıköy Belediyesi 25 zabıta memuru alacak

İstanbul Kadıköy Belediyesi 25 zabıta memuru alacak

İstanbul Kadıköy Belediyesi 25 zabıta memuru alacak. Son başvuru tarihi 5 Ağustos 2022.
Meslek liselilere burs desteği başlıyor

Meslek liselilere burs desteği başlıyor

Bursa?da bir ilki gerçekleştirerek kurduğu kooperatifle Mart ayından itibaren 3000 üniversiteli gence aylık 500 TL burs veren Bursa Büyükşehir Belediyesi, 2022-2023 eğitim dönemiyle birlikte 5000 meslek lisesi öğrencisine de aylık 300?er TL burs verecek.