'Vicdanlarını ve akıllarını kiraya verenler, asla hakim savcı olamazlar'

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Konferans Salonu'nda düzenlenen "Avukatlık Mesleğinden Geçen 10. Dönem Hakim ve Cumhuriyet Savcıları Kura Töreni"ndeki konuşmasına, adaylık sürecini başarıyla tamamlayan hakim ve savcıları tebrik ederek başladı.

Yüce bir değer olan adalete hizmet eden hakim ve savcılara sahip olunan vasıfların yol göstereceğini söyleyen Bozdağ, güvenirlik, eminlik, cesaret, dürüstlük ile Anayasa ve yasalara sadakatin yüksek olması gerektiğini vurguladı.

Kura çekeceklere "Eksiklerinizi tamamlamaktan, sormaktan çekinmeyin." diye seslenen Bakan Bozdağ, adaletin savcının ya da hakimin ihsanı olmadığını belirtti.

Adaletli hükmetmenin dinin, medeniyetin ve kültürün ortak emri olduğuna işaret eden Bozdağ, "Emirlere uyanlar eğer adalet dağıtırken ikramda bulunduğunu, ihsan yaptığını düşünüyorsa o asla adil bir hakim de adil bir savcı da olamaz." dedi.

Takdir hakkının nasıl kullanılacağının Anayasa'da net bir şekilde tarif edildiğini belirten Bozdağ, takdir hakkının "keyfilik hakkı" olmadığına dikkati çekti. Bekir Bozdağ, "Eğer biz takdir hakkını keyfimize göre kullanırsak o zaman hakim de olsak savcı da olsak verdiğimiz karar adalete, hakka, hakkaniyete değil, sadece zulme hizmet eder." değerlendirmesinde bulundu.

"Bütün bağlılıkları vicdanımız da aklımız da reddetmelidir"

Dosyaya, delillere bakılarak, Anayasa'ya, kanuna, hukuka bağlı vicdanla karar verilmesi gerektiğini dile getiren Bakan Bozdağ, şöyle devam etti:

"Eğer vicdan, Anayasa, yasa ve hukukla bağlı olmazsa o zaman değişik meşreplere, konjonktüre, ideolojilere, çok kötü şeylere bağlı olabilir. Değişik fırtınaların tesirinde olan bir vicdandan kimse adalet beklemez. Vicdanımızın sadece hür olması yetmez, Anayasa, hukuk ve kanunla bağlı olması şarttır. Vicdanlarını ve akıllarını kiraya verenler cübbeleri hakim ve savcı cübbesi de olsa asla hakim ve savcı vasfını özde taşıyamazlar. Vicdanınız sizin gibi hür olsun, aklınız hür olsun, hiçbir ideolojinin, hiçbir şeyin emrine vicdanınızı ve aklınızı tahsis etmeyin. Aksi takdirde hürriyetinizi kaybedersiniz. Bizim vicdanımızın bağlı olduğu yer Anayasa, yasa ve hukuka sadakat ve ona bağlılıkla hareket etmektir. Onun dışındaki bütün bağlılıkları bizim vicdanımız da aklımız da reddetmelidir."

Fetullahçı Terör Örgütü nedeniyle Türkiye'nin, yargının ve milletin ağır bedeller ödediğini hatırlatan Bozdağ, yeni bedeller ödetilmesine izin vermemenin hakim ve savcıların asli vazifeleri arasında yer aldığının altını çizdi.

Herkesin bir dünya görüşü, başka görüşleri bulunduğunu ifade eden Bozdağ, esas bağımsızlığın ait olunan görüşlere, bakışlara karşı da akılla hareket edip, yasalara sadakatten ayrılmadan dimdik durabilmek olduğunu söyledi.

Bakan Bozdağ, şunları kaydetti:

"Davanın taraflarından biri güçlü, biri zayıf veya biri bilinir, biri bilinmez, taraflara bakarak pozisyon alırsak, o zaman biz adaleti ayakta tutan değil, zulme su veren hakim ve savcı oluruz. Buna asla izin vermeyin. Eğer bir hakim ve savcının huzurunda yargılama sırasında ya da odasında güçlülerle zayıflar eşit muamele görmüyorsa, eğer zayıflar sizin adaletinizden ümitsizliğe düşmüş ise eğer güçlüler de sizden taraftarlık ummaya başlamışsa orada hakim, savcı, adalet firar etmiş demektir, yok demektir. Buna izin vermeyin, güçlüler sizden taraftarlık beklemesin, zayıflar sizin adaletinizden ümitsizliğe düşmesin, herkes sizin huzurunuzda, yargılama sırasında da odanıza ziyarete geldiğinde de eşit olsun."

"Gelen vatandaşı dinlemek sizi taraf yapmaz"

"Birisi 'Görüşme kabul edilmez' diye kapının duvarına, 'Avukatla görüşme yapılmaz' diye bir meslektaş yazı asmış. Bu abartının alasıdır." diyen Bozdağ, hakim ve savcıya, ümitsizliğe düşenin imdadına koşacak diyerek baktığını söyledi.

Hakim ve savcıya gelen vatandaşın, adalete, adaletin kapısına geldiğini düşündüğüne işaret eden Bozdağ, "Gelen vatandaşı dinlemek sizi taraf yapmaz, sizin tarafsızlığınıza gölge düşürmez." dedi.

Kapılarını adalet talep edenlere, kulaklarını adalet talep edenlerin sesine kapatanların ve adalet talep edenlerle göz göze gelmekten korkanların, "Yargının bağımsızlığını, tarafsızlığını koruyacağım" derken yargıya en büyük kötülüğü yaptığını söyleyen Bozdağ, "Haksızlığa uğradım diyeni, makamınıza geldiğinde dinlemeye hazır olun, dinleyin çekinmeyin." ifadesini kullandı.